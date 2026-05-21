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Cristiano Ronaldo vince il suo primo titolo in Arabia Saudita con l'Al-Nassr

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Cristiano Ronaldo vince il suo primo titolo in Arabia Saudita con l'Al-Nassr
Cristiano RonaldoAl-NassrArabia Saudita
📆5/21/2026 9:08 PM
📰CorSport
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Il campione del mondo Cristiano Ronaldo ha vinto il suo primo titolo in Arabia Saudita con l'Al-Nassr, conquistando il campionato arabo con due punti di vantaggio sui rivali dell'Al-Hilal.

Il campione del mondo Cristiano Ronaldo ha vinto il suo primo titolo in Arabia Saudita con l' Al-Nassr . La squadra di Riyad ha conquistato il campionato arabo con due punti di vantaggio sui rivali dell'Al-Hilal.

La vittoria è arrivata nella giornata di chiusura del campionato, dopo 34 giornate di competizione. L'Al-Nassr ha battuto il Damac per 4-1, con Ronaldo che ha segnato due gol. È il primo titolo nazionale vinto da Ronaldo con l'Al-Nassr, dopo tre stagioni in Arabia Saudita. Il campione del mondo ha già vinto undici titoli nazionali con altri club, ma questo è il suo primo titolo in Arabia Saudita.

La vittoria di Ronaldo è stata celebrata dai tifosi dell'Al-Nassr, che hanno festeggiato la conquista del titolo. La squadra di Inzaghi ha chiuso il campionato con una vittoria in trasferta sull'Al Fayha, imponendosi per 1-0. La vittoria di Ronaldo è stata anche un momento di gioia per la sua compagna Georgina, che si è emozionata sugli spalti. Il campione del mondo ha già segnato molti gol con l'Al-Nassr nelle sue tre stagioni in Arabia Saudita.

La vittoria di Ronaldo è stata un momento di orgoglio per la squadra e per i tifosi dell'Al-Nassr. Il campione del mondo ha già vinto la Coppa del mondo con la Portogallo, ma non ha mai vinto un titolo nazionale in Arabia Saudita. La vittoria di Ronaldo è stata un momento di grande emozione per la squadra e per i tifosi dell'Al-Nassr.

Il campione del mondo ha già vinto molti titoli nazionali con altri club, ma questo è il suo primo titolo in Arabia Saudita. La vittoria di Ronaldo è stata celebrata dai tifosi dell'Al-Nassr, che hanno festeggiato la conquista del titolo. La squadra di Inzaghi ha chiuso il campionato con una vittoria in trasferta sull'Al Fayha, imponendosi per 1-0. La vittoria di Ronaldo è stata anche un momento di gioia per la sua compagna Georgina, che si è emozionata sugli spalti.

Il campione del mondo ha già segnato molti gol con l'Al-Nassr nelle sue tre stagioni in Arabia Saudita. La vittoria di Ronaldo è stata un momento di orgoglio per la squadra e per i tifosi dell'Al-Nassr. Il campione del mondo ha già vinto la Coppa del mondo con la Portogallo, ma non ha mai vinto un titolo nazionale in Arabia Saudita. La vittoria di Ronaldo è stata un momento di grande emozione per la squadra e per i tifosi dell'Al-Nassr

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Cristiano Ronaldo Al-Nassr Arabia Saudita Campionato Arabo Titolo Nazionale

 

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