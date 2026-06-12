Cristina Chiabotto si racconta: tradimenti, perdono e la felicità ritrovata

Cristina Chiabotto, ex Miss Italia, parla a cuore aperto di tradimenti subiti, perdono e della serenità accanto al marito Marco Roscio.

Cristina Chiabotto , ex Miss Italia 2004, è stata ospite di Caterina Balivo nel programma "La volta buona" e si è lasciata andare a un racconto intimo e sincero sulla sua vita sentimentale.

La showgirl ha parlato apertamente di tradimenti, perdono e della felicità ritrovata accanto al marito Marco Roscio, con cui ha costruito una famiglia. Con lui ha avuto la piccola Luce, nata nel maggio 2021, e ha descritto il loro rapporto come un equilibrio perfetto tra testa e cuore.

"Quando si uniscono testa e cuore, ci siamo. Ho trovato una bella testa, lui racchiude tutto: abbiamo la stessa visione della vita", ha dichiarato, sottolineando la serenità conquistata dopo anni turbolenti. La parte più intensa dell'intervista è arrivata quando Balivo ha toccato il tema dei dolori passati. Chiabotto non ha eluso il discorso e ha ammesso di essere stata tradita in una relazione precedente.

"Sono stata tradita. Ci sono persone predisposte al tradimento e altre meno. Io non l'ho mai scoperto materialmente, ma l'ho sempre saputo", ha raccontato, rivelando una consapevolezza silenziosa ma profonda. Sulla gestione del perdono e del distacco, è stata altrettanto chiara: "Io ho perdonato, però soffro il distacco.

Arrivo a sopportare tanto e poi, a un certo punto, non torno più. Do tutte le possibilità e poi ti saluto". Una filosofia che mescola generosità e fermezza, un messaggio elegante a chiunque abbia sottovalutato la sua pazienza. Il riferimento implicito è alla lunga storia con l'attore Fabio Fulco, durata dodici anni e terminata nel 2017.

Una relazione importante che ha lasciato segni profondi in entrambi. Fulco, in passato, aveva dichiarato: "Mi ero illuso di aver creato una famiglia, l'amore, tutto quello in cui avevo creduto da sempre svanito da un giorno all'altro. I problemi si risolvono. Le cose si aggiustano".

E ancora: "Lei era molto immatura, anche nel suo modo d'essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase, non capire che la sua testa era cambiata. Non siamo rimasti in buoni rapporti e mi dispiace. I suoi modi mi hanno fatto male.

Non lo meritavo dopo aver investito 12 anni della mia vita in questa storia". Nonostante la fine non serena, Chiabotto ha dimostrato di saper voltare pagina con eleganza. Oggi, accanto a Marco Roscio, ha trovato la stabilità e la serenità che desiderava. La sua storia è un esempio di come il dolore possa trasformarsi in saggezza, di come il perdono possa convivere con la fermezza e di come, alla fine, l'amore possa trionfare.

L'ex Miss Italia ha concluso l'intervista con un messaggio di speranza per chi sta vivendo momenti difficili: non bisogna mai smettere di credere nell'amore, anche quando si è stati feriti. La sua esperienza dimostra che è possibile ricominciare e costruire una vita piena di gioia, se si ha il coraggio di lasciarsi il passato alle spalle. Con la sua famiglia, Chiabotto guarda al futuro con ottimismo, certa di aver trovato il porto sicuro in cui approdare dopo tante tempeste





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cristina Chiabotto Intervista Tradimento Perdono Felicità

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbovirosi in Italia, lo Spallanzani forma gli esperti per rispondere ai nuovi focolaiLo Spallanzani di Roma ha organizzato un corso su dengue e West Nile, riunendo esperti nazionali e internazionali per rafforzare la risposta sanitaria alle arbovirosi

Read more »

Eurostat, 4,37 mln di ucraini rifugiati in Ue, Italia seconda per aumento arriviA fine aprile 2026 il numero di cittadini fuggiti dall'Ucraina e presenti in Ue sotto lo status di protezione temporanea ammontava a 4,37 milioni di persone, con l'Italia che - rispetto ai dati di fine marzo - è il secondo paese dell'Unione che ha registra...

Read more »

Uomini e Donne, Marco Gaggini: confessioni su Marta e Cristina TenutaMarco Gaggini parla di Uomini e Donne, in particolare di Marta e Cristina Tenuta.

Read more »

Cristina Chiabotto: 'Sono stata tradita e ho perdonato. Oggi sono felice con Marco, abbiamo la stessa visione della vita'L'ex Miss Italia, Cristina Chiabotto, ha parlato di una delusione sentimentale vissuta in passato e del suo percorso di redenzione. Ha confessato di aver scelto il perdono e di essere felice con il marito Marco Roscio.

Read more »