Una cantante icona delle sigle tv di cartoni animati e programmi per bambini e ragazzi chiuderà con un concerto in piazza alla 30esima edizione di Cartoons on the Bay, organizzata dalla Rai. Ha una testimonianza di avere iniziato presto a cantare alle 3 anni e le sue esperienze formative sono state significative per la sua carriera in questo settore. Inoltre, ha una relazione personale e professionale positiva con Mina e con tutti gli altri artisti del calibro di Annalisa e Nek. Avrà inoltre un concerto nello spazio esterno nella capitale.

Cristina D'Avena: 'Volevo fare la neuropsichiatra infantile, canto con orgoglio le mie sigle tv. I bambini? Ecco cosa penso' - Concerto per chiusura della 30esima edizione di Cartoons on the Bay ad Pescara - Esperienza dello 'Zecchino d'Oro' e al Piccolo Coro dell'Antoniano - Peccato l'etichettatura di cantante per i bambini?

No. Emozionante al Festival di Sanremo per le repliche, con le Bambole di Pezza e la cover di 'Occhi di gatto' - Anche le Mina le amava, amava tutti i film della Walt Disney. Coda alla libreria di design a Roma - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 29 maggio 2026 con numeri vincenti e quot





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