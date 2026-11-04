Cristina Marino entra nel cast di Doc: il mistero delle dosi di morfina
Cristina Marino entra nel cast di Doc - Nelle tue mani. Il mistero delle dosi di morfina legate ai decessi sospetti. Scenografia Umbria.
Cristina Marino fa il suo esordio come new entry nella quarta stagione di Doc - Nelle tue mani. La fiction medica prosegue la sua trasmissione ogni giovedì su Rai Uno. L'attrice interpreta un medico che cattura immediatamente l'attenzione del personaggio Andrea Fanti. Il volto di Andrea Fanti è interpretato da Luca Argentero, marito reale di Cristina Marino.
Il mistero delle dosi di morfina sospette
La protagonista di Cristina Marino sembra essere al centro di un indagine cruciale. La trama ruota attorno alla sparizione di dosi di morfina dal pronto soccorso. Queste scomparse sono collegate direttamente a una serie di decessi classificati come sospetti. Il ruolo richiesto una profonda immersione in un contesto medico altamente stressante e drammatico.Also readJoan Thiele e Camper: un connubio tra vibe retrò e innovazione nelle Pelotas
La biografia tra Milano e il ritorno televisivo
Cristina Marino nasce ufficialmente a Milano il 31 maggio 1991. Inizia la sua carriera professionale muovendo i primi passi come modella nel settore. Successivamente fa il suo esordio come attrice nel film Vacanze ai Caraibi. La pellicola è nota anche come il film di Natale. Il suo percorso artistico continua con la partecipazione al film Tafanos e al film Il talento del calabrone.
La pausa per la maternità e i nuovi progetti
Dopo un periodo di pausa dalla televisione dedicato alla maternità, Cristina Marino torna nel 2026. Il suo ritorno sui piccoli schermi è segnato dalla partecipazione a due serie televisive contemporanee. Oltre a Doc - Nelle tue mani, prende parte alla serie Avvocato Ligas. Questa ripresa di attività segna un nuovo capitolo professionale significativo.
Relazione sul set e vita privata in Umbria
La convivenza professionale con il marito Luca Argentero suscita interesse. Cristina Marino commenta le scene di intimità conironia. L'attrice menziona anche lo stato dei camper sul set, spesso usurati. Luca Argentero ha acquistato un camper personale per la troupe. La loro casa in Umbria presenta un salone moderno e una cucina in legno.
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