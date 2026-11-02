Critica al Garlasco Show: L'ipercopertura televisiva e le alternative di Lucarelli

Il sovraccarico mediatico sul caso Garlasco distrae da altre indagini. Un'analisi del fenomeno e delle proposte alternative come Blu Notte con Carlo Lucarelli su Rai 3.

La madre della vittima del delitto di Garlasco, Rita Poggi, ha espresso in un'intervista il suo profondo disagio riguardo alla continua esposizione mediatica del caso, sottolineando come i programmi televisivi sembrino ignorare qualsiasi altro argomento. Questa dichiarazione rivela una stanchezza diffusa verso la spettacolarizzazione della tragedia, che ha trasformato la scena del crimine in un palcoscenico permanente per i media italiani.

Il fenomeno del Garlasco Show e l'ipercopertura

La giornalista critica l'attuale panorama televisimo, osservando che ben più di sette trasmissioni si concentrano quotidianamente su questo specifico evento. Nei palinsesti delle stagioni 2026-2027, la cronaca nera è dominata da nuovi format, tra cui un quotidiano e un settimanale condotti da Milo Infante su Rete 4, oltre a una massiccia presenza nei telegiornali e nei talk show politici.

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La presenza di esperti e consulenti legali negli studi televisivi è diventata costante, con un uso pervasivo di dettagli forensi come impronte digitali, pedali, scontrini e dispositivi elettronici. Questa saturazione mediatica ha creato un fenomeno unico nella storia della televisione italiana, definito come un virus replicativo che non ha precedenti nei casi precedenti come Avetrana, Erba o Cogne.

Tali casi precedenti hanno superato Garlasco in termini di ore di copertura mediatica solo un anno fa, ma la narrazione attuale si è evoluta in qualcosa di diverso. Il sospetto di un innocente condannato ingiustamente, tema classico dai tempi de Il Conte di Montecristo, fornisce carburante narrativo, ma la portata attuale è senza precedenti nella sua capacità di coinvolgere milioni di telespettatori come detective amateur.

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L'impatto negativo sul sistema informativo

Secondo le osservazioni della giornalista, questa overdose mediatica nuoce al sistema informativo della cronaca nazionale. L'approccio ossessivo a un unico caso porta inevitabilmente a trascurare centinaia di altri omicidi e vittime che non ricevono attenzione pubblica. Ogni ora dedicata a riesaminare i dettagli di un solo delitto è un'ora sottratta all'indagine di altre tragedie ancora irrisolte.

I familiari delle vittime ignorate si trovano in una posizione di svantaggio emotivo e sociale, mentre il pubblico viene esposto a un flusso costante di nuovi dettagli presentati come prove decisive, creando un ciclo di suspense che potrebbe non avere mai una soluzione definitiva. Questo approccio minaccia l'equilibrio etico del giornalismo investigativo e della narrazione televisiva.

Alternative etiche con Blu Notte di Carlo Lucarelli

Per contrastare questa tendenza, vengono segnalati programmi che offrono un approccio diverso, centrato sul racconto della vittima e del contesto sociale piuttosto che sulla spettacolarizzazione del crimine. Blu Notte, in onda su Rai 3 e RaiPlay dopo tredici anni di assenza, rappresenta un ritorno significativo dello scrittore Carlo Lucarelli alla conduzione televisiva.

La serie, intitolata Misteri Dimenticati, copre casi irrisolti dagli anni Settanta ai Duemila, includendo storie come quella della commercialista romana trovata morta in un armadio, il giallo di Posillipo, il presunto serial killer di Modena e quello di Udine, oltre al Clan dei Marsigliesi e al falsario della Banda della Magliana.

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Lo stile di conduzione di Lucarelli è descritto come concentrato e preciso, ispirato a quello di Alessandro Baricco in Pickwick. Lo studioso è arredato in modo minimalista, con linee di un labirinto a terra e lastre di luce verticali per proiettare documenti. La ricerca di una soluzione in questi cold case può essere frustrante, ma questa apertura narrativa rispecchia la realtà più della ricerca spasmodica di novità su Garlasco.

Expertise tecnica e stile narrativo innovativo

La squadra fissa che affianca Lucarelli include figure di rilievo come la psicologa clinica Carlini, la medica legale Ghirardi e il criminologo Silio Bozzi. Intervistati, tra cui magistrati e giornalisti che hanno seguito i casi specifici, offrono interventi tecnici e dubitativi, lontani dalla sicumera dei talk show presenzialisti.

La cura realizzativa comprende uno scavo approfondito nelle Teche Rai e una tessitura sonora attenta, caratterizzata da una colonna sonora inquietante che richiama stili di artisti come Calibro 35 e Portishead. Questo approccio mira a disintossicare il pubblico dal fenomeno del Garlasco Show, offrendo una narrazione più equilibrata e rispettosa delle vittime e delle loro storie.