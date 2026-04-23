Critiche al Governo, Revisione del Green Deal e Bilancio Positivo per CAV

La segretaria del PD attacca il governo sull'inefficacia delle politiche, Bruxelles rivede il Green Deal e CAV registra un utile in crescita. A Milano, accordo tra Confindustria Nautica e Trussardi.

La segretaria del Partito Democratico ha espresso forti critiche nei confronti del governo attuale, accusandolo di inefficacia nel migliorare la qualità della vita dei cittadini nonostante avesse la maggioranza parlamentare.

Ha promesso che il suo partito si farà carico di questo compito. Parallelamente, Bruxelles sta rivedendo il Green Deal con il piano 'AccelerateEu', un passo indietro che solleva interrogativi sull'impegno verso le energie rinnovabili, soprattutto considerando i precedenti favoritismi verso i combustibili fossili. In Veneto, CAV (Passante) ha approvato il bilancio 2025, registrando un utile di 30,4 milioni di euro, in crescita del 3,8% rispetto all'anno precedente.

Questo risultato è attribuito all'aumento dei volumi di traffico, alla gestione efficiente dei costi e all'impegno nella manutenzione della rete autostradale. L'incremento dei ricavi da pedaggio, pari all'1,34%, è stato determinato dalla crescita dei veicoli-chilometro paganti, che hanno raggiunto 1.903 milioni. CAV ha inoltre ridotto i costi di gestione dell'1,09% e aumentato gli investimenti in manutenzione del 22%, trasferendo 51,4 milioni di euro alla Regione Veneto.

Infine, durante il Fuorisalone di Milano, è stata annunciata una collaborazione tra Confindustria Nautica e Trussardi Casa, con la presentazione della settima edizione del Design Innovation Award. L'evento ha sottolineato l'importanza del dialogo tra nautica, lifestyle e design, valori che Trussardi intende portare nel mondo della nautica. La segretaria del Pd ha inoltre sollevato dubbi sulla costituzionalità di una recente norma riguardante i rimpatri, accusando il governo di arroganza e di minare il diritto alla difesa.

Ha criticato la pratica di approvare leggi incostituzionali per poi modificarle rapidamente, definendola un atto di potere eccessivo. La discussione verte anche sulla necessità di una politica di sicurezza efficace, che il governo attuale non è riuscito a realizzare





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