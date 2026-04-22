Critiche alla politica migratoria, nuovi sottosegretari e indagine su Booking.com: la cronaca da Roma

Marco Travaglio critica l'incentivo al rimpatrio, il governo nomina i nuovi sottosegretari, l'AGCM indaga Booking.com per pratiche scorrette e i dati Eurostat evidenziano le difficoltà economiche dell'Italia.

Il giornalista Marco Travaglio ha espresso forti critiche riguardo alla politica migratoria del governo Meloni, sostenendo che l'iniziativa di offrire un contributo economico di 615 euro agli avvocati che incentivano l'auto-rimpatrio degli immigrati irregolari è inefficace e controproducente.

Travaglio ha ipotizzato la reazione di un immigrato irregolare di fronte a tale proposta, affermando che preferirebbe cambiare avvocato piuttosto che accettare un accordo del genere. Ha inoltre sottolineato che, sotto l'attuale governo, il numero di espulsioni è inferiore rispetto a quello registrato durante i governi Renzi e Gentiloni.

Parallelamente, il Consiglio dei Ministri ha approvato la nomina di cinque nuovi sottosegretari: Alberto Balboni al Ministero della Giustizia, Giampiero Cannella al Ministero della Cultura, Paolo Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Massimo Dell'Utri al Ministero degli Esteri (rappresentando Noi Moderati) e Mara Bizzotto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) per la Lega. Inoltre, è stato approvato il Documento di Finanza Pubblica (DFP), in preparazione per la presentazione a Bruxelles.

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un'indagine su Booking.com, Booking.com International e Booking.com per presunte pratiche commerciali scorrette. L'indagine si concentra sull'accusa che Booking.com favorisca le strutture ricettive che aderiscono ai programmi Partner Preferiti, offrendo loro un posizionamento privilegiato nei risultati di ricerca e una maggiore visibilità, nonostante i criteri di ammissione a tali programmi non siano basati su reali vantaggi qualitativi per i consumatori, ma piuttosto sull'ammontare delle commissioni versate a Booking.com.

Questa pratica potrebbe indurre i consumatori a scegliere strutture più costose, credendo erroneamente che offrano un miglior rapporto qualità-prezzo. Infine, i dati Eurostat per il periodo 2022-2025 rivelano una crescita economica contenuta per l'Italia, accompagnata da un aumento significativo del debito pubblico e da una spesa pubblica fuori controllo, posizionando l'Italia come il paese con le performance peggiori nell'area euro rispetto ai paesi del gruppo 'PIGS'





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