La croce celtica è nata nel 1970 come simbolo del Fronte della Gioventù per distinguersi dalla fiamma tricolore. Analisi storica del suo uso politico nel Msi e nel Msi-Dn.

La croce celtica non è un'emergenza contemporanea nata da interpretazioni errate, ma un simbolo con una storia precisa e documentata all'interno del panorama politico italiano. Il Professor Marco Tarchi, esperto riconosciuto della materia, e il Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli hanno chiarito che l'emblema rappresenta un momento cruciale di cambiamento e modernizzazione per un partito storicamente legato al passato, il Movimento Sociale Italiano ( MSI). La narrazione attuale spesso distorce le origini reali, presentando la croce come un'invenzione recente o un semplice segnale di identità senza radici storiche concrete nel contesto giovanile degli anni Settanta.

Origini del simbolo nei giovani missini del 1970

La storia ufficiale attesta che ad adottare per prima la croce celtica in Italia fu Giovane Europa, un piccolo movimento politico che incarnava un europeismo integrale e mostrava simpatia per la causa palestinese e i movimenti di liberazione nel Terzo Mondo. Questo gruppo aveva Che Guevara tra i suoi riferimenti ideali, creando un'alleanza inedita tra destra radicale e sinistra storica. All'interno di questo contesto, il Fronte della Gioventù si formò tra il 1970 e il 1971, adottando la croce celtica principalmente per motivi pratici e distintivi.

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Il motivo essenziale di questa scelta non era legato a un misticismo oscuro o a rituali suprematisti, ma alla necessità di disporre di un simbolo diverso dalla fiamma tricolore. La fiamma era estremamente difficile da riprodurre sui muri con lo spray, la tecnica di propaganda abituale in quel decennio sia a destra che a sinistra. La semplicità grafica della croce celtica ne permise una facile diffusione urbana, diventando lo strumento visivo per i giovani missini che volevano distinguersi dagli schemi tradizionali.

Interpretazioni contrastanti tra le élite politiche

Le letture contemporanee del simbolo variano enormemente a seconda delle posizioni politiche degli attori coinvolti. Fabio Rampelli ha descritto l'uso della croce celtica come un simbolo di cambiamento e modernizzazione per un partito troppo nostalgico, sottolineando come i giovani volessero superare l'immobilismo. D'altra parte, Alfredo Mantovano e altri esponenti hanno parlato di una ricostruzione strumentale della storia, ignorando le radici radicali del movimento.

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Altre interpretazioni, come quella di una croce cattolica o di una memoria difensiva presentata dalla Russa o da Mollicone, cercano di legare il simbolo a una tradizione religiosa o patriottica. Tuttavia, queste tesi non reggono di fronte alla documentazione storica che lega la croce celtica all'avvento del Fronte della Gioventù e alla sua scissione estetica dalla fiamma tricolore. Non esiste alcun legame diretto tra la croce celtica e l'opinione collettiva dei gruppi ultranazionalisti odierni, né tantomeno con il neofascismo contemporaneo, se si esclude il suo uso specifico in quel periodo storico.

La mostra su Pino Rauti e le polemiche istituzionali

Il dibattito si è riacceso con la mostra su Pino Rauti, giudicata incompatibile in Parlamento dal punto di vista di Umberto Gentiloni, che ha considerato la figura di Rauti come quella di un leader che avversava la democrazia parlamentare. Questo elemento esiste storicamente, soprattutto nella prima fase del pensiero di Rauti, legata a Evola e ai miti del neofascismo. A sinistra si ignora spesso la sua seconda fase, a partire dalla metà degli anni Settanta, che ha segnato una forte evoluzione verso il dialogo con il mondo esterno.

Gianfranco Fini ha dichiarato che non visiterà la mostra, definendo l'approccio strutturato come troppo agiografico e riabilitativo. La richiesta di rimuovere simboli evocativi del fascismo è stata considerata assurda dagli esperti, poiché implicherebbe la censura di qualsiasi mostra storica o artistica che includa simboli di un'epoca passata. La presenza delle figlie di Rauti nell'allestimento ha alimentato un'impostazione celebrativa che, secondo molti, non tiene conto degli elementi critici e ambigui del passato.

Impatto politico e prospettive future

La discussione sulla croce celtica e sulla mostra di Rauti ha un impatto diretto sul clima politico della maggioranza di governo. La Russa ha invitato a verificare il clima in maggioranza, mentre Forza Italia ha usato l'occasione per presentare emendamenti contro gli e-book, dimostrando come la cultura diventi un campo di battaglia politica. Il caso dimostra che la memoria storica rimane uno strumento di conflitto tra le diverse anime del sistema politico italiano, con Fratelli d'Italia che ha dovuto difendere ripetutamente l'uso di simboli legati al passato.

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In conclusione, la croce celtica è un simbolo arrivedo in Italia attraverso la destra radicale europea e diventato la bandiera dei giovani missini per ragioni pratiche e identitarie specifiche. Ignorare questi dettagli significa distortre la storia reale. La gestione di queste narrazioni da parte dei politici contemporanei influisce sulla percezione pubblica e sulla capacità di affrontare il passato senza censure o celebrazioni superficiali. Il dialogo su questi temi richiede una chiarezza storica che vada oltre le polemiche di momento.