La Croce Verde di Adria risponde alle polemiche su Din Don Down del 7 dicembre, spiegando le scelte sui biglietti e ribadendo l'obiettivo inclusivo per i 115 anni.

La Croce Verde di Adria ha interrotto il suo silenzio in risposta alle critiche ricevute per l'organizzazione dello spettacolo Din Don Down, in programma il 7 dicembre al teatro comunale. L'associazione ha voluto chiarire le proprie posizioni riguardo alla vendita dei biglietti e alle modalità di accesso, ribadendo che l'iniziativa nasce per celebrare i 115 anni dell'ente e promuovere l'inclusione sociale. La situazione è nata a seguito di un acceso dibattito sui social network, dove gli utenti hanno criticato le procedure di prenotazione e i costi entry.

Il successo delle prenotazioni e le difficoltà operative

La risposta del pubblico ha superato ogni previsione, portando alla esaurimento rapido delle disponibilità sia online che in sede. I numeri hanno creato intasamenti telefonici e difficoltà gestionali per i volontari dell'associazione. La Croce Verde ha espresso dispiacere per i problemi incontrati dagli utenti, riconoscendo di non avere le competenze professionali per gestire flussi così elevati. Questa ammissione di difficoltà si accompagna a un ringraziamento sincero alla persona che ha gestito personalmente le chiamate e le vendite dirette.

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La scelta della vendita diretta e le agevolazioni

Una delle scelte contestate è stata la vendita fisica dei biglietti presso la sede di via Malfatti. L'associazione ha spiegato che questa decisione è stata presa con l'obiettivo esplicito di favorire gli adriesi meno familiari con gli acquisti digitali. La strategia ha avuto successo immediato, ma ha generato malcontento tra chi ha incontrato le code. La Croce Verde non accetta che le criticità organizzative offuschino il valore sociale dell'evento, mantenendo ferma la volontà di essere un punto di riferimento per la comunità.

Premi e limiti del teatro comunale

Sul fronte delle agevolazioni, la Croce Verde ha evidenziato i vincoli imposti dalla licenza di pubblico spettacolo del teatro. La struttura dispone di circa 800 posti e autorizza solo tre posti per persone con ridotta mobilità, oltre agli accompagnatori. Il distributore Vera prevede il biglietto a prezzo pieno per la persona con disabilità e 2 euro per l'accompagnatore. L'associazione ha comunque finanziato biglietti ridotti per alcune associazioni locali operanti con Ulss 5 Polesana. L'incassato totale non basterà a coprire i costi complessivi dello spettacolo.

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Ultime disponibilità e messaggio finale

Nonostante le polemiche, la Croce Verde rimane fiduciosa nel ruolo dell'evento come dono alla città. Per soddisfare la domanda residua, sono stati resi disponibili gli ultimi biglietti su TicketOne a partire dalle ore 10 del giorno successivo alla pubblicazione della nota. L'iniziativa punta a portare al centro della città il valore dell'inclusione attraverso la musica. Il teatro comunale ha accolto le richieste, permettendo una nuova chance al pubblico interessato all'evento.

La presa di posizione dell'ente sottolinea che non vi è stata alcuna pretesa di invadere spazi altrui. Le critiche provengono anche da figure del mondo culturale adriese. La gestione del telefono dedicato è stata definita un momento di grande sforzo operativo. L'obiettivo finale resta celebrare una storia ventennale al servizio dei bisognosi. Il messaggio è chiaro: le difficoltà non devono cancellare l'impegno morale dell'iniziativa.