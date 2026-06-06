Crolla palazzina per fuga di gas: un morto, due feriti e una donna dispersa

Una palazzina in via Trentino è crollata dopo un'esplosione causata probabilmente da una bombola di gas. Un uomo è morto, due anziani feriti e una donna è ancora dispersa. I soccorsi sono al lavoro.

Nella notte tra lunedì e martedì, una palazzina situata in via Trentino, una traversa della statale Adriatica, è crollata dopo una violenta deflagrazione. Le prime ipotesi indicano che l'esplosione sia stata causata dalla rottura di una bombola di gas.

L'allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino, quando diverse chiamate al 112 hanno segnalato un forte boato seguito dal rumore di macerie che si accasciavano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo Usar, i droni, le unità cinofile e gli escavatori per cercare eventuali superstiti. Al momento, si registra un morto, due feriti e una donna dispersa.

I feriti sono gli anziani genitori dell'uomo deceduto, mentre la donna dispersa faceva parte di un altro nucleo familiare residente nello stabile. Un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie e trasportato in ospedale in condizioni serie ma non critiche. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta, con i soccorritori che setacciano ogni angolo tra le macerie alla ricerca della donna scomparsa. La palazzina, una costruzione degli anni '70, era composta da quattro piani e ospitava due famiglie.

L'esplosione ha causato il cedimento strutturale dell'intero edificio, che si è accartocciato su se stesso, sollevando una nube di polvere visibile a chilometri di distanza. I residenti delle case vicine sono stati evacuati per precauzione e la zona è stata isolata per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. Il sindaco ha dichiarato che sarà aperta un'indagine per accertare le cause della fuga di gas e verificare la manutenzione degli impianti.

La comunità locale è scossa dall'accaduto, e molti si sono radunati fuori dal perimetro di sicurezza per seguire gli sviluppi. La Protezione Civile ha attivato un centro di accoglienza per le famiglie sfollate. Le autorità invitano alla prudenza e ricordano l'importanza di controllare periodicamente gli impianti domestici per prevenire simili tragedie





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