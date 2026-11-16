JpMorgan, Bank of America e Wells Fargo registrano disserviti. La Federal Reserve conferma sistemi stabili. Bug tecnici e non cyberattacchi le cause.

Le infrastrutture digitali finanziarie degli Stati Uniti registrano un nuovo stop improvviso. A pochi giorni da un precedente collasso globale di Microsoft che aveva bloccato i voli aerei, i principali istituti bancari nazionali affrontano oggi diffusi disservizi nei servizi di banking online e nelle procedure di accesso. Questa sequenza di eventi, sebbene al momento priva di un collegamento diretto confermato, mette in luce la fragilità di un intero sistema digitale.

Interruzioni nei Portali Bancari Nazionali

Il problema è stato segnalato dagli utenti direttamente nelle prime ore della mattinata. Migliaia di persone hanno lamentato difficoltà nell'accesso tramite web e app mobile, nonché gravi problemi con i trasferimenti di denaro verso conti terzi. L'istituto più colpito è stato JpMorgan Chase, che ha registrato oltre 4.600 segnalazioni di anomalie operative tra gli utenti.

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L'assistenza di Chase è stata la più tempestiva ad intervenire, prima con un messaggio diretto agli utenti e successivamente con un comunicato ufficiale. Il team di supporto ha confermato il disservizio, dichiarando di essere al lavoro per risolvere un problema tecnico che sta interessando le piattaforme di banking online dell'istituto. Il personale tecnico sta monitorando la situazione in tempo reale.

Nessuna Conferma Di Attacchi Hacker

Per ora non c'è alcuna conferma che possa esserci un attacco informatico dietro i disserviti. Una fonte informata ha spiegato a Fox Business che si tratta di un bug tecnico, non di un problema informatico legato a intrusioni esterne. Questa distinzione è cruciale per comprendere la natura del guasto che ha paralizzato i sistemi di accesso.

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Le verifiche condotte dalle stesse banche coinvolte, tra cui JpMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo e U.S. Bank, continuano ad indicare che il problema è stato causato da guasti tecnici interni. Questi audit preliminari escludono un'azione coordinata da parte di hacker o gruppi criminali informatici mirati al settore bancario.

La Federal Restituisce Stabilità Al Sistema

La banca centrale americana, la Federal Reserve, ha assicurato pubblicamente che i suoi sistemi interbancari funzionano regolarmente senza anomalie. I network Fedwire, FedACH e FedNow operano normalmente, garantendo la liquidità e i trasferimenti tra istituti. Questa stabilità conferma che il blocco riguarda i portali di accesso per i clienti, quali siti web e app, e non le reti fondamentali del sistema finanziario nazionale.

Le banche hanno inoltre rassicurato i correntisti sul fatto che i fondi e i dati sensibili non sono stati compromessi. La sicurezza dei capitali depositati resta intatta, e i team tecnici stanno lavorando per ripristinare la piena operatività dei servizi digitali nel minor tempo possibile.

Comunicati Ufficiali E Tempi Di Attesa

JpMorgan Chase ha dichiarato che, a causa del problema tecnico, il completamento di alcune transazioni sta richiedendo più tempo del solito. Tuttavia, gli utenti continuano ad avere accesso ai propri conti e ai propri fondi tramite canali alternativi o dopo il ristabilimento della connessione. Il messaggio ufficiale sottolinea la trasparenza verso la clientela colpita.

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L'istituto ha aggiunto di stare lavorando per risolvere la situazione il più rapidamente possibile. Gli utenti sono invitati a mantenere la calma e a verificare periodicamente lo stato dei servizi tramite i canali ufficiali. La priorità rimane il recupero completo e sicuro di tutte le funzionalità digitali interrotte.