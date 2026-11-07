Crollo ANC a Johannesburg: l'acqua ferma cambia il potere politico

Le elezioni locali sudafricane del 4 novembre segnano il declino dell'ANC a Johannesburg e Pretoria. Le condizioni idriche critiche e la criminalità guidano il voto verso la DA.

Il 4 novembre, mentre l'attenzione globale era fissa sui risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, i cittadini sudafricani si sono recati massicciamente alle urne. Questa giornata elettorale ha visto il rinnovo di oltre 10.500 consigli municipali in tutto il Paese. Le votazioni hanno riguardato anche le otto grandi città metropolitane, centri nevralgici dell'economia e della società come Pretoria, Johannesburg, Città del Capo, Durban e Bloemfontein. L'affluenza alle urne ha raggiunto il 54,5 per cento, segnando un aumento significativo rispetto al 52,7 per cento registrato durante le precedenti consultazioni del 2021.

Il verdetto sui servizi idrici e il declino dell'ANC

Il partito dell'African National Congress (ANC), al potere dal 1994 dopo la fine dell'apartheid, ha subìto un netto arretramento. La perdita di consenso è attribuibile principalmente al fallimento nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali. Il problema più urgente riguarda la distribuzione dell'acqua potabile, risorsa diventata simbolo della crisi gestionale. L'Anc ha perso gran parte della legittimità che gli aveva consentito di governare indisturbato per trent'anni. Le preferenze degli elettori hanno funzionato come un termometro politico preciso, evidenziando l'insoddisfazione verso l'amministrazione del presidente Cyril Ramaphosa.

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La tensione tra qualità dell'acqua e sostegno politico è stata visibilmente espressa durante la campagna. In una torre per le telecomunicazioni simbolo di Johannesburg, un rubinetto gestito dall'ANC faceva colare un'unica goccia d'acqua nel secchio vuoto dei voti. Sullo sfondo, i residenti facevano la fila per ottenere acqua da un camion cisterna. Un funzionario del partito ha dichiarato che i rubinetti erano a secco, una situazione che ha spinto gli elettori a rivalutare il loro sostegno. Questa immagine raffigurava la frustrazione per le interruzioni di corrente elettrica, la cattiva gestione dei rifiuti e il dissesto finanziario delle amministrazioni locali.

Strategie della Democratic Alliance e Helen Zille

La Democratic Alliance (DA), guidata da Helen Zille, ha capitalizzato sul malcontento verso i disservizi. Il partito ha iniziato a conquistare consensi anche fuori dal suo feudo di Città del Capo. Helen Zille, 75 anni, si è candidata alla carica di sindaca di Johannesburg, scommettendo sulla priorità data ai cittadini per la qualità della vita. La sua proposta politica supera le questioni razziali, concentrandosi sull'efficacia dei servizi pubblici. La DA è diventata il principale sfidante dell'ANC nelle grandi città, rischiando di straccarne il controllo a Johannesburg e Pretoria.

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Le performance elettorali mostrano un chiaro trend decrescente per l'ANC nelle aree urbane. Se nel 2004 il partito aveva ottenuto quasi il 70 per cento dei voti a livello nazionale, alle amministrative del 2021 era sceso sotto il 50 per cento. Nel 2024, l'ANC ha registrato poco più del 40 per cento, costringendolo a formare un governo di unità nazionale con nove altri partiti, inclusa la DA. Questa alleanza nazionale è già operativa dal 2024 e resiste nonostante le divergenze ideologiche, ma la situazione varia drasticamente a livello locale.

Impatto sulle grandi città e future coalizioni

Nelle grandi centri urbani, l'ANC è diventato un partito prevalentemente rurale. Nelle città, i disservizi e la criminalità pesano di più sul voto. Solo all'avvicinarsi di queste elezioni sono stati registrati venti casi di omicidi a sfondo politico. A Johannesburg e Pretoria, la DA è nettamente in testa nei sondaggi preliminari. A Durban, il maggiore porto del Paese, è invece emerso forte il partito uMkhonto we Sizwe (MK), fondato dall'ex presidente Jacob Zuma. In questa città, la DA si è posizionata al secondo posto, mentre l'ANC è sceso al terzo.

La situazione idrica è leggermente migliorata rispetto al periodo di Jacob Zuma, definito il "decennio perduto" (2009-2018). Tuttavia, in più della metà delle città, la qualità dell'acqua resta insoddisfacente o pessima. Le amministrazioni faticano a gestire le perdite nella rete idrica, lasciando intere aree senz'acqua corrente per giorni. Si aprirà ora una fase di intense trattative per formare coalizioni municipali stabili. L'ANC e la DA dovranno gestire governi locali complessi, dove la fiducia dei cittadini è direttamente legata alla capacità di fornire servizi di base e garantire sicurezza.