Crollo Brooklyn: Sindaco Mamdani indaga su 100 cantieri dopo vittime

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ordina un'ispezione di sicurezza dopo il crollo a Brooklyn che ha causato otto morti e diversi feriti tra i soccorritori.

Il sindaco di New York Zohran Mamdani ha ordinato un'indagine immediata su oltre un centinaio di cantieri in tutta la città a seguito del crollo di un edificio residenziale nel distretto di Brooklyn, avvenuto mercoledì pomeriggio. L'incidente ha provocato la morte di almeno otto persone e il ferimento di diciotto individui, tra cui quattro membri dei vigili del fuoco coinvolti nelle operazioni di soccorso.

Origine dell'incidente edilizio

Le indagini preliminari hanno stabilito che il crollo è stato causato da lavori di scavo in corso presso un cantiere adiacente all'immobile danneggiato. Le registrazioni storiche mostrano che le attività di escavazione sono iniziate all'inizio di quest'anno, con documentazione ufficiale del settembre scorso che indicava esplicitamente l'uso di esplosioni di roccia per la rimozione del terreno.

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L'edificio colpito, costruito nel 1930 e composto da quattro unità abitative, ospitava diverse famiglie immigrate. L'impatto del crollo ha distrutto un muro del blocco residenziale contiguo, esponendo parti interne della struttura come scale, armadi e una camera da letto.

Vittime e operazioni di soccorso

Le autorità hanno confermato che sei corpi sono stati recuperati direttamente tra le macerie, mentre due vittime aggiuntive sono decedute successivamente per le ferite riportate durante l'evento. Il bilancio include due bambini e sei adulti, tra cui due operai edili che lavoravano nel cantiere vicino.

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Le squadre di emergenza, coordinate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York (FDNY) e dal Dipartimento di Polizia di New York (NYPD), hanno continuato a lavorare durante forti piogge per evitare il seppellimento di eventuali sopravvissuti. La commissaria dei vigili del fuoco Lillian Bonsignore ha assicurato che le operazioni non si fermeranno fino a quando non sarà esclusa con certezza la presenza di persone intrappolate.

Responsabilità e misure del governo locale

Il sindaco Zohran Mamdani ha dichiarato che la città esaminerà le procedure di cinque società legate al cantiere responsabile e estenderà l'ispezione ad altri cento siti associati a queste stesse entità. L'obiettivo è verificare se le aziende operanti a New York abbiano rispettato le norme di sicurezza e se vi siano responsabilità legali dirette per quanto accaduto.

Per precauzione, tre indirizzi situati sullo stesso lato della strada sono stati evacuati dopo il crollo, in attesa di valutazioni sulla stabilità strutturale. L'ispettorato municipale degli edifici ha inviato ispettori in tutta la città per garantire che non vi siano altre situazioni di pericolo immediato per i residenti di New York.