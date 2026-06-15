Crollo dei prezzi del petrolio dopo l'accordo USA-Iran per la riapertura dello Stretto di Ormuz, ma il ritorno alla normalità richiederà anni

Un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran ha fatto precipitare i prezzi del petrolio in attesa della riapertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, il pieno ripristino della produzione e della raffinazione di petrolio e gas nel Golfo richiederà mesi o anni a causa dei danni infrastrutturali e della necessità di ricostruire le scorte globali esaurite durante il conflitto.

Un recente sviluppo geopolitico ha portato a un accordo quadro tra Stati Uniti e Iran volto a porre fine al conflitto in corso e a riaprire lo Stretto di Ormuz, una via di navigazione cruciale per l'approvvigionamento globale di petrolio e gas.

L'annuncio ha provocato un crollo immediato dei prezzi del petrolio, poiché i trader hanno anticipato il ritorno dei flussi commerciali attraverso la rotta strategica. Tuttavia, nonostante l'entusiasmo iniziale, gli esperti del settore petrolifero avvertono che il percorso verso il pieno ripristino della produzione e della raffinazione ai livelli prebellici sarà lungo e complesso, con tempistiche che potrebbero variare da settimane a diversi anni a seconda delle infrastrutture coinvolte.

L'accordo prevede una tregua di 60 giorni durante la quale si svolgeranno negoziati più approfonditi, compresa la questione delle sanzioni contro l'Iran, mentre il presidente Trump ha annunciato la fine del blocco navale statunitense sui porti iraniani. La riapertura dello Stretto è prevista per il venerdì successivo all'annuncio





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