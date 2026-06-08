Crollo dei profitti nel trasporto aereo: Iata prevede utili dimezzati nel 2026 per costi carburante e tensioni geopolitiche

Secondo le previsioni Iata, i profitti netti del settore aereo globale si dimezzeranno nel 2026, scendendo a 23 miliardi di dollari, a causa dell'aumento del 70% dei costi del carburante legato alla guerra in Ucraina e alle tensioni in Medio Oriente. Nonostante la crescita dei ricavi (+9,4%), le spese operative saliranno del 13%, riducendo i margini. Criticità anche per le compagnie del Golfo e per le sfide strutturali come la carenza di aerei nuovi.

Il settore aereo globale si prepara ad affrontare un significativo calo dei profitti nel 2026, stando alle ultime previsioni dell'International Air Transport Association ( Iata ). Il rapporto indica che i profitti netti si dimezzeranno, passando dai 45 miliardi di dollari del 2025 a circa 23 miliardi nel 2026, con un margine netto che scenderà al 2% rispetto al 4,2% dell'anno precedente.

Questo nonostante una crescita dei ricavi totali, stimati a 1.165 miliardi di dollari (+9,4%). Tuttavia, le spese operative aumenteranno più rapidamente, raggiungendo 1.117 miliardi di dollari (+13%), comprimendo i margini operativi netti dal 7,2% al 4,1%. Il principale fattore trainante di questa contrazione è l'impennata del 70% dei costi del carburante per aerei, conseguenza delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare la guerra in Ucraina, che ha alterato i mercati energetici.

Willie Walsh, direttore generale della Iata, ha sottolineato come il conflitto e le interruzioni dello spazio aereo abbiano peggiorato le prospettive finanziarie, soprattutto per i vettori del Golfo, la cui area operativa è stata gravemente colpita dalla chiusura parziale dei cieli. A complicare il quadro vi sono anche criticità strutturali: ritardi nella catena di approvvigionamento, indebolimento del dollaro, limitazioni infrastrutturali e carenza di nuovi aerei.

Nel 2025, l'obbligo di utilizzare velivoli più vecchi ha già comportato costi aggiuntivi di 11 miliardi di dollari, e la situazione è destinata a peggiorare se le aziende non riusciranno a Modernizzare la flotta. Le compagnie stanno cercando di compensare i rincari adeguando i prezzi dei biglietti, ma la domanda rimane resiliente, con un utile netto per passeggero che calerà da 9,1 a 4,5 dollari.

La sfida per il settore è therefore duplice: gestire l'incertezza geopolitica e investire in efficienza per preservare la redditività a lungo termine





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