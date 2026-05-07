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Crollo del centrodestra: Lega al 6,6% e FdI sotto il 28%, il campo largo cresce e supera i due punti di vantaggio

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Crollo del centrodestra: Lega al 6,6% e FdI sotto il 28%, il campo largo cresce e supera i due punti di vantaggio
CentrodestraFratelli D'italiaLega
📆5/7/2026 11:19 PM
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La nuova Supermedia Agi/Youtrend rivela un calo significativo del centrodestra, con la Lega che perde 7 decimali e FdI sotto il 28%. Il campo largo, invece, cresce grazie al M5S, riducendo il divario con la coalizione di governo. Il Pd di Schlein si avvicina a FdI, mentre la coalizione del centrodestra scende al 43,9%, il valore più basso dall'insediamento del governo.

Una netta flessione del centrodestra, in particolare con la Lega al 6,6% che perde ben 7 decimali e Fratelli d’Italia che scende sotto il 28%.

La nuova Supermedia Agi/Youtrend, la media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto realizzati dal 23 aprile al 6 maggio, mostra movimenti di grande rilievo. Dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia, il centrodestra fatica a risalire. L’ultima rilevazione mostra la coalizione guidata dalla premier che, nel complesso, scende al 43,9%, il valore più basso dall'insediamento del governo. Per contro, il campo largo cresce di mezzo punto, soprattutto grazie al +0,4% di M5S ora al 13,2%.

Il suo vantaggio sul centrodestra cresce fino a sfiorare i due punti. Più vicini i due principali partiti: ora i dem di Elly Schlein al 22,3% accorciano la distanza dal partito di Meloni che invece perde lo 0,4% e si attesta al 27,8%.

La Supermedia liste FdI 27,8 (-0,4) Pd 22,3 (+0,1) M5S 13,2 (+0,4) Forza Italia 8,2 (-0,1) Lega 6,6 (-0,7) Verdi/Sinistra 6,5 (+0,3) Futuro Nazionale 3,6 (+0,1) Azione 3,0 (=) Italia Viva 2,4 (-0,2) +Europa 1,4 (-0,1) Noi Moderati 1,2 (+0,1) La Supermedia coalizioni 2022 Centrodestra 43,9 (-1,0) Centrosinistra 30,2 (+0,3) M5S 13,2 (+0,4) Terzo Polo 5,4 (-0,2) Altri 7,2 (+0,4) La Supermedia coalizioni 2026 Campo largo 45,8 (+0,5) Centrodestra 43,9 (-1,0) Futuro Nazionale 3,6 (+0,1) Azione 3,0 (=) Altri 3,0 (-0,4) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (23 aprile 2026). NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 23 aprile al 6 maggio, è stata effettuata il giorno 7 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 1 maggio), Ipsos (1 maggio), Ixè (27 aprile), SWG (27 aprile e 4 maggio), Tecnè (25 aprile) e Youtrend (30 aprile).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it

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