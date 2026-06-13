L'economia irlandese subisce un tracollo del 12,1% nel primo trimestre 2026, principalmente a causa delle difficoltà del settore farmaceutico colpito dai dazi statunitensi. Senza l'Irlanda, l'Eurozona sarebbe cresciuta. Le previsioni per il secondo trimestre sono negative, con un ulteriore calo del 17,1% ad aprile.

L'economia dell'Eurozona ha registrato una contrazione dello 0,2 per cento nel primo trimestre del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dato, apparentemente sorprendente considerando gli shock globali come la guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran e la crisi energetica derivante dal blocco dello stretto di Hormuz, è in realtà fortemente influenzato da un crollo senza precedenti dell'economia irlandese.

Secondo la società di consulenza Oxford Economics, se si escludesse l'Irlanda, l'Eurozona avrebbe mostrato una crescita dello 0,2-0,3 per cento, nonostante le difficoltà. Il prodotto interno lordo irlandese è diminuito del 12,1 per cento su base annua, un dato che ha sorpreso gli analisti e che è stato rivisto al ribasso rispetto a una stima iniziale del -2 per cento. Questa revisione è tipica dell'economia irlandese, fortemente dipendente dai flussi finanziari delle multinazionali che vi hanno sede.

Il calo è attribuibile in gran parte alle difficoltà del settore farmaceutico, che ha visto una contrazione del 27 per cento nella produzione delle multinazionali. I settori produttivi nazionali, al contrario, sono cresciuti dello 0,6 per cento, segnalando una dicotomia tra l'economia reale e quella delle grandi aziende estere. Il miracolo economico irlandese, che per anni ha garantito eccedenze di bilancio e una crescita fuori dal comune, sembra mostrare le prime crepe.

Il segreto di Dublino è stato il suo sistema fiscale favorevole, che ha attratto numerose multinazionali, in particolare statunitensi, che registrano profitti enormi in Irlanda per ridurre il carico fiscale. Secondo stime del Center for Foreign Relations, dall'inizio del millennio le multinazionali con sede in Irlanda hanno accumulato utili per centinaia di miliardi di dollari.

Nel 2025, questi profitti hanno generato 35 miliardi di euro di imposte sugli utili societari per le casse irlandesi, con oltre la metà proveniente da tre colossi: Apple, Microsoft e Eli Lilly. Quest'ultima ha superato Pfizer come maggiore contribuente, versando sei miliardi di euro nonostante gran parte delle sue vendite avvengano negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha dichiarato guerra a questo sistema, accusando le aziende farmaceutiche di sfruttare le basse tasse irlandesi a scapito del fisco statunitense.

Trump ha criticato i prezzi elevati dei farmaci negli Stati Uniti, che sono circa tre volte superiori a quelli europei, sostenendo che le aziende sono costrette a praticarli per compensare i regolamenti europei. Tuttavia, le multinazionali farmaceutiche continuano a dichiarare perdite negli Stati Uniti: nel 2023, Pfizer ha registrato un rosso di 4,4 miliardi di dollari, AbbVie 3,5 miliardi, Merck 15,6 miliardi e Johnson & Johnson 2 miliardi. Solo Eli Lilly ha mostrato utili.

Trump preferisce attaccare i sistemi sanitari europei piuttosto che le norme fiscali che permettono alle multinazionali di spostare i profitti. Mentre l'OCSE ha tentato di introdurre un'aliquota minima globale del 15 per cento, le multinazionali continuano a privilegiare l'Irlanda, come dimostra il caso di Eli Lilly. Le previsioni per il secondo trimestre del 2026 non sono rosee: una stima preliminare indica un ulteriore calo del 17,1 per cento del PIL irlandese ad aprile, segnalando che la crisi potrebbe accentuarsi.

L'economia irlandese rimane quindi un punto di fragilità per l'intera Eurozona, esponendo le vulnerabilità di un modello di crescita basato sulle multinazionali





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