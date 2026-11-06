Crollo di un edificio commerciale a San Paolo: quattro feriti e 35 persone salvate

Il tetto di un edificio commerciale è crollato nel quartiere Bras di San Paolo: quattro feriti stabili, 35 persone tratte in salvo.

Il tetto di un edificio commerciale di quattro piani è crollato venerdì 6 novembre nella zona centrale di San Paolo, la grande metropoli brasiliana, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Nel crollo dell' edificio commerciale sono rimaste ferite quattro persone, mentre tutte le altre presenti all'interno sono state messe in salvo.

Secondo il portavoce dei vigili del fuoco, nell'edificio si trovavano 35 persone, che sono state tutte salvate. I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale e risultano tutti in condizioni stabili, ha precisato lo stesso portavoce.

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Dinamica del crollo e salvataggio degli occupanti

Il crollo ha interessato gran parte della struttura dell'edificio commerciale situato nel quartiere di Bras. Le immagini diffuse dai media locali mostrano un ampio cedimento della costruzione, con la parte posteriore dell'immobile che ha ceduto quasi completamente.

La parte anteriore dell'edificio non è crollata del tutto, secondo quanto documentato dalle stesse immagini. Questo dettaglio indica che il danno strutturale si è concentrato soprattutto nella zona retrostante, dove si trovava la maggior parte della struttura collassata.

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Il governo dello Stato di San Paolo ha riferito, citando informazioni preliminari, che circa 20 persone erano rimaste inizialmente intrappolate in una stanza che non è crollata. Il dato non è stato ancora confermato in via definitiva, ma descrive una fase iniziale in cui una parte degli occupanti era bloccata all'interno dell'immobile.

Il ruolo dei soccorritori e delle autorità statali

I vigili del fuoco hanno coordinato le operazioni di soccorso e hanno comunicato che tutte le 35 persone presenti nell'edificio sono state salvate. Il portavoce ha inoltre confermato il trasferimento dei quattro feriti negli ospedali della città.

Il governo dello Stato di San Paolo ha fornito il quadro delle prime ore dopo il crollo, indicando il numero di persone rimaste intrappolate nella stanza rimasta in piedi. Le autorità non hanno ancora chiarito nel dettaglio le modalità con cui sono state estratte le persone bloccate.

Nel testo diffuso dalla Reuters non vengono indicate le cause del crollo, né vengono attribuite responsabilità a proprietari, gestori o enti di controllo. Qualsiasi valutazione sulle origini del cedimento dovrà quindi basarsi su eventuali accertamenti ufficiali che non sono ancora stati resi noti.

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Impatto sul quartiere Bras e sulle attività commerciali

Il crollo si è verificato nel quartiere di Bras, un tradizionale polo commerciale di San Paolo che ospita numerosi centri commerciali a basso costo. Per chi frequenta quotidianamente questa zona, l'episodio riguarda direttamente la sicurezza di un'area dove il flusso di clienti e lavoratori è intenso.

Il fatto che l'edificio fosse collocato in un'area così frequentata rende l'episodio rilevante per i residenti, i commercianti e i visitatori della zona. La notizia, al momento, non riporta né la chiusura di altri edifici né interventi specifici di messa in sicurezza.

Le prossime fasi riguardano la verifica delle condizioni dei quattro feriti, attualmente ricoverati e stabili, e l'eventuale valutazione tecnica della struttura crollata. Il testo non indica date precise per l'avvio di ulteriori accertamenti, che restano da chiarire nelle comunicazioni ufficiali delle autorità.