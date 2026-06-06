Crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio: un morto, tre feriti e una donna dispersa

Una forte esplosione ha causato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto, tre feriti e una donna dispersa. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono al lavoro per le operazioni di ricerca e di soccorso.

Il ritorno dei Coma Cose non è escluso, il nuovo disco è quasi pronto. Intanto a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, una forte esplosione ha causato il crollo di una palazzina .

La tragedia è avvenuta sabato 6 giugno, poco prima delle 6 del mattino, in via Trentini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i medici del 118. Il bilancio è di un morto, tre feriti e una donna dispersa. Secondo una prima ipotesi, la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas.

I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo e hanno soccorso subito due feriti. Si tratterebbe dei genitori della vittima, che sono stati trasportati all'ospedale di Fermo e in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Un ragazzo è stato poi estratto dalle macerie in un secondo momento, mentre è in corso la ricerca di una donna dispersa. Nello stabile sarebbero residenti solo due nuclei familiari.

L'esplosione ha danneggiato anche gli edifici adiacenti. I vigili del fuoco sono al lavoro con nucleo Usar, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca e di soccorso





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