Crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio: una vittima, due feriti e indagini sulla possibile esplosione di una bombola di gas

Un edificio in via Trentino, vicino alla statale Adriatica, è crollato all'alba a causa di una probabile esplosione di gas, provocando una morte e due feriti gravemente. Vigili del fuoco, 118 e un'eliambulanza sono intervenuti, mentre le autorità avviano un'indagine tecnica e dichiarano lo stato di emergenza nella zona.

Nelle prime ore del mattino, poco prima delle cinque, un improvviso crollo ha devastato una palazzina situata in via Trentino, nei pressi della statale Adriatica, a Porto Sant'Elpidio, provincia di Fermo.

Le prime segnalazioni sono pervenute al numero unico di emergenza 112 da residenti e passanti che, attoniti, hanno assistito al rapido tracollo dell'edificio. I soccorsi sono stati immediatamente attivati: squadre dei vigili del fuoco, unità di soccorso del 118 e un elicottero del 112 hanno raggiunto il luogo dell'incidente per avviare le operazioni di ricerca e soccorso. La dinamica preliminare suggerisce che la caduta derivi da una violenta deflagrazione provocata dallo scoppio di una bombola di gas collocata all'interno dell'appartamento.

Tale esplosione ha generato un'ondata d'urto capace di compromettere la struttura portante della palazzina, facendo crollare più unità abitative in pochi istanti. Le testimonianze dei primi soccorritori descrivono una scena di caos e disperazione. Tra le macerie, i vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita, confermato in seguito dalle autorità sanitarie come quello di una donna di circa cinquanta anni.

Due altre persone sono state soccorse, ma in condizioni critiche: una è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Fermo, dove hanno iniziato le terapie di emergenza, mentre la seconda, gravemente ferita, è stata prelevata da una eliambulanza e diretta all'ospedale di Torrette di Ancona per interventi chirurgici d'urgenza. I soccorritori continuano a setacciare l'area alla ricerca di eventuali ulteriori vittime sepolte sotto le macerie, impiegando cani da ricerca e apparecchiature di rilevamento termico per localizzare eventuali segnali vitali.

Le autorità locali hanno già avviato un'indagine tecnica per accertare le cause esatte del crollo e valutare le responsabilità. In attesa dei risultati, il sindaco di Porto Sant'Elpidio ha dichiarato lo stato di emergenza nella zona interessata, ordinando l'evacuazione dei residenti dei palazzi limitrofi e la chiusura temporanea della statale Adriatica per garantire la sicurezza del traffico.

Il sindaco ha inoltre chiesto ai cittadini di collaborare con le forze dell'ordine, fornendo eventuali informazioni su presunti difetti strutturali dell'edificio o sull'eventuale presenza di bombole di gas non conformi alle normative vigenti. Nel frattempo, la popolazione locale è stata invitata a partecipare a una riunione pubblica, prevista per domani pomeriggio, al fine di discutere le misure di ricostruzione e le iniziative di supporto alle famiglie delle vittime.

La tragedia ha riaperto il dibattito nazionale sulla sicurezza degli edifici, soprattutto nelle zone dove l'installazione di serbatoi di gas non è adeguatamente controllata, e ha sollevato nuove domande sulla necessità di potenziare le ispezioni edilizie e i controlli preventivi per evitare il ripetersi di simili eventi catastrofici





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