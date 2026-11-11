Crollo durante ristrutturazione a L'Aquila: due operai morti, uno salvato vivo

Un edificio a L'Aquila, destabilizzato da un crollo, ha causato la morte di due lavoratori e la salvezza di un terzo. L'intervento dei vigili del fuoco ha salvato l'ultimo disperso mentre altri lavoratori sono riusciti a sfuggire grazie alla posizione.

Un crollo durante lavori di ristrutturazione a L'Aquila ha provocato la morte di due operai e l'estrazione di un terzo ancora vivo. L'edificio, già dannato dal sisma del 2009, era stato puntellato ma ha ceduto sotto il peso del lavoro, finalizzando così una tragedia edilizia in provincia di L'Aquila.

Come si è verificato il crollo

Secondo i rilievi preliminari, la parte della struttura che supportava la zona di lavoro è collassata quando il carico di cemento e attrezzature è superato dal materiale già indebolito dalla scossa sismica registrata sette anni prima. Il crollo ha risucchiato i due operai presenti e ha lasciato un vuoto che ha impedito un rapido intervento sul luogo.

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Il crollo ha interessato soprattutto la zona tra i sacri e il piano interrato, provocando un ammucchiamento di pannelli di cartongesso e trucioli di legno che hanno invaso l'area circostante. L'edificio era stato puntellato con pali di cemento ai sensi delle raccomandazioni provinciali, ma non era stato adeguato al nuovo carico di manodopera e di attrezzature.

Reazione dei vigili del fuoco e del personale di soccorso

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto in meno di 15 minuti dall'inizio del crollo. Ha guidato la squadra un comandante locale, che con il suo team ha iniziato immediatamente a scavare per recuperare gli occupanti.

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Dopo circa due ore di operazioni di soccorso, la squadra è riuscita a estrarre via a mano l'ultimo operatore ancora vivo: un uomo che è stato in grado di parlare fino al momento del soccorso. L'esecuzione delle operazioni è stata rallentata dalla presenza dei materiali di costruzione che si sono accumulati rapidamente sotto i volumi di scavo.

Oltre alla vittima estratta, tre altri lavoratori hanno dichiarato di essere riusciti a fuggire dal luogo di crollo. La loro posizione all'interno del fognamento non è stata colpita direttamente e il reperimento è stato immediato.

Conseguenze per i lavoratori e prospettive future

Le vittime sono state riportate al più presto all'ospedale di L'Aquila, dove i medici hanno confirmato le loro condizioni di salute: i due operai sono deceduti a causa dei danni strutturali. Il terzo operatore è stato ricoverato con traumi minori ma rimane in osservazione.

Il Comune di L'Aquila ha dichiarato di avviare una perizia dettagliata sul caso, con lo scopo di verificare la conformità dei lavori di ristrutturazione al codice edilizio. I responsabili dei cantieri, fra cui la società di costruzioni locale, sono stati preventivamente allontanati dal cantiere e sospesi dalla loro attività per cause di sicurezza.

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Un'ulteriore attenzione sarà posta sul monitoraggio di edifici a rischio, in particolare quelli che hanno subito danni legati al sisma del 2009. La Regione Abruzzo ha già indiziato una revisione delle norme di sicurezza nei cantieri, intesi a garantire la protezione degli operai e del pubblico in generale.