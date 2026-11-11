Crollo edificio Brooklyn: 1 morto, 10 feriti e resuscitati dalle macerie

Il crollo di un palazzo a Brooklyn l'11 novembre 2026 ha ucciso una persona e ferito dieci tra operai e residenti. Le operazioni di soccorso sono terminate con il salvataggio di due sopravvissuti.

Un palazzo residenziale di tre piani nel quartiere di Brooklyn a New York City è crollato mercoledì 11 novembre 2026, causando la morte di almeno una persona e ferendone almeno altre dieci. L'incidente, verificatosi poco dopo le ore 16:00 del tempo della costa orientale (21:00 GMT), ha attivato una massiccia operazione di ricerca e soccorso coordinata dal New York Fire Department.

Dettagli Tecnici del Collasso e Vittime

Il New York Fire Department ha confermato che l'edificio, costruito nel 1930 e composto da quattro unità abitative, ha subito un cedimento strutturale parziale seguito dal crollo completo. Tra i feriti trasportati in ospedale figurano anche lavoratori edili presenti nell'area, come riportato dai media locali. I vigili del fuoco avevano inizialmente comunicato che quattro persone versavano in condizioni critiche e altre sei avevano riportato lesioni lievi prima del recupero dei primi sopravvissuti.

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Operazioni di Soccorso e Resuscitamento

Decine di vigili del fuoco hanno setacciato le macerie rimuovendo i detriti a secchiate, affiancati da un cane da ricerca per localizzare eventuali sopravvissuti intrappolati. Due ore e mezza dopo il crollo, le operazioni hanno avuto un esito positivo: una persona è stata estratta viva, adagiata su una barella e subito caricata su un'ambulanza. Le riprese dell'emittente locale WABC hanno mostrato un uomo che, vedendo la donna estratta, ha espresso la propria gioia, credendo si trattasse di sua moglie incinta di sei mesi.

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Scenari delle Macerie e Sopravvissuti

Immagini aeree registrate da un drone della stessa emittente WABC hanno rivelato l'impatto devastante del crollo, mostrando oggetti domestici come una stufa, un water e una porta dispersi tra i rottoli caduti in una fossa adiacente a un cantiere di costruzione vicino. Successivamente al primo recupero, altre immagini hanno documentato l'estrazione di un'ulteriore persona viva dalle macerie, mentre i fasci delle torce dei soccorritori si riflettevano sulle strisce di nastro riflettente applicate ai loro giubbotti scuri.

Contesto Urbano e Misure di Sicurezza

Il palazzo colpito si trova in una zona densamente popolata di Brooklyn, dove la presenza di cantieri vicini ha probabilmente contribuito alla complessità delle operazioni di emergenza. La struttura risalente al 1930 ha dimostrato una vulnerabilità strutturale che ha richiesto interventi immediati per garantire la sicurezza delle aree circostanti e permettere alle squadre di emergenza di operare senza ulteriori rischi per il personale di soccorso.