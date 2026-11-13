Crollo Edificio Nairobi: 6 Morti Presso SGR Mlolongo

Un edificio in costruzione è crollato venerdì a Nairobi, uccidendo sei persone. La Croce Rossa interviene mentre il paese affronta ricorrenti disastri edilizi per carenze strutturali e materiali scadenti.

Un grave disastro edilizio si è verificato venerdì mattina a Nairobi, quando un edificio in fase di costruzione è improvvisamente crollato vicino al terminale della Ferrovia Standard (SGR) nell'area di Mlolongo. L'incidente tragico ha causato la morte immediata di sei persone, secondo quanto confermato dalle autorità locali e riportato dall'emittente televisiva nazionale Citizen TV. Il crollo è avvenuto sulle tracce dell'autostrada Nairobi -Mombasa, un'arteria vitale per i trasporti nel paese africano.

Dettagli dell'Incidente e Tempistiche

L'edificio è collassato in modo catastrofico intorno alle 9:52 del mattino, secondo la cronaca fornita dalla Citizen TV attraverso la sua piattaforma X. La struttura, ancora incompleta, si è sgretolata causando vittime immediate e bloccando parzialmente la zona circostante. I soccorritori hanno agito rapidamente per estrarre i sopravvissuti dalle macerie, ma il bilancio delle vittime è stato confermato salito a sei.

Also read Crollo palazzo Paolini Fontecchio: due morti e un disperso

La Croce Rossa del Kenya ha annunciato sui social media di aver tratto in salvo almeno tre persone, che sono state successivamente trasportate in ospedale per cure mediche urgenti. Le condizioni dei sopravvissuti non sono state immediatamente specificate, ma l'intervento delle squadre di emergenza è stato immediato.

Contesto Recente e Crolli Precedenti

Questo incidente si inserisce in un quadro allarmante di sicurezza edilizia nel paese. Il crollo di venerdì si è verificato a sole settimane dal drammatico evento del 23 ottobre, quando un edificio residenziale di dodici piani è crollato nello stesso distretto di Nairobi. Quel precedente disastro aveva ucciso otto persone, segnando un altro punto basso nella storia delle infrastrutture urbane keniote.

Advertisement

La ripetitività di questi eventi catastrofici ha sollevato profonde preoccupazioni tra la popolazione e le organizzazioni internazionali che monitorano la sicurezza del lavoro. La vicinanza temporale tra i due incidenti suggerisce una crisi sistemica che richiede interventi normativi e di enforcement immediati.

Le Cause Strutturali Evidenziate

Secondo un'analisi dello State-run Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, i crolli di edifici in Kenya sono un fenomeno frequente e non isolato. Le cause sono molteplici e legate a una catena di negligenze che va dalla progettazione alla costruzione. Gli esperti identificano principalmente la scarsa qualità del lavoro eseguito come fattore primario.

Inoltre, l'uso di materiali da costruzione substandard e la supervisione insufficiente nei cantieri sono indicati come elementi critici. La mancanza di progetti strutturali solidi e conformi alle normative antiscuotimento aggrava ulteriormente il rischio. Questi fattori combinati creano edifici vulnerabili che possono collassare sotto il loro stesso peso o in risposta a sollecitazioni ambientali minime.

Impatto Sociale e Prospettive Future

La frequenza di questi disastri ha un impatto profondo sulla fiducia del pubblico nelle norme edilizie del Kenya. Con le città che crescono rapidamente, la pressione per accelerare i tempi di costruzione spesso supera gli standard di sicurezza. Questo disastro di venerdì servirà forse da catalizzatore per un rinnovato scrutinio sulle pratiche edilizie nell'area di Mlolongo e oltre.

Advertisement

Gli abitanti di Nairobi chiedono conto alle autorità per garantire che le indagini sui responsabili di questo crollo, così come quelli precedenti, portino a conseguenze legali concrete. La domanda di trasparenza e responsabilità diventa sempre più urgente man mano che il paese affronta le sfide dello sviluppo urbano senza sacrificare la sicurezza dei cittadini.