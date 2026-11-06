Crollo edificio San Paolo: decine di feriti e interventi dei soccorritori

Un palazzo di quattro piani è crollato nel centro di San Paolo. La polizia conferma decine di vittime e i soccorsi in corso dopo la chiamata dei vigili del fuoco.

Un imponente edificio di quattro piani è crollato nella zona centrale di San Paolo, provocando un grave incidente che ha allarmato l'intera città. La polizia ha annunciato la notizia venerdì, confermando che l'evento ha causato un significativo numero di vittime e dispersi che richiedono immediato soccorso. L'area interessata dal crollo si trova nel cuore urbano, rendendo la risposta delle autorità ancora più complessa e delicata.

Dettaglio dell'Incidente e Risposta dei Soccorsi

Le operazioni di salvataggio sono immediatamente iniziate non appena il dissesto strutturale è diventato evidente. Le squadre di emergenza sono state dispiegate per recuperare eventuali persone intrappolate sotto le macerie dell'edificio. I vigili del fuoco hanno ricevuto la chiamata iniziale per intervenire sul luogo, attivando tutte le risorse disponibili per gestire l'emergenza in modo rapido ed efficace.

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La situazione è stata immediatamente monitorata dalle autorità locali per garantire la sicurezza delle zone circostanti. Le squadre specializzate stanno lavorando con precisione per evitare crolli secondari e per identificare ogni possibile sopravvissuto nelle macerie. La cooperazione tra diversi enti di soccorso è fondamentale in queste fasi critiche dell'intervento.

Fonti Ufficiali e Stima delle Vittime

La prima chiamata di emergenza ai vigili del fuoco menzionava inizialmente un numero di circa 25 persone coinvolte nell'incidente. Tuttavia, la polizia ha precisato che questa cifra specifica non è ancora stata confermata ufficialmente. Le stime variano a causa della difficoltà nel verificare immediatamente ogni persona presente nell'edificio al momento del crollo.

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La televisione locale GloboNews ha riferito che decine di persone sono rimaste ferite a causa del crollo. Questa informazione suggerisce una portata maggiore dell'incidente rispetto alle prime stime telefoniche. L'emittente ha inoltre riportato che finora sono state salvate 17 persone, confermando i primi risultati positivi delle operazioni di recupero.

Impatto e Prossimi Passi per le Vittime

L'evento ha colpito una zona densamente popolata, generando preoccupazione tra i residenti e i lavoratori del centro. Le autorità stanno valutando l'estensione dei danni infrastrutturali e la sicurezza degli edifici vicini al sito del crollo. È previsto un aumento del monitoraggio strutturale per prevenire ulteriori rischi per la cittadinanza.

I soccorritori continueranno il lavoro di scavo e selezione delle macerie nelle prossime ore. La polizia ha invitato la cittadinanza a evitare la zona per facilitare l'accesso ai mezzi di emergenza. I dati ufficiali sul numero esatto dei feriti e dei dispersi verranno aggiornati non appena le ricerche saranno concluse.