Le borse europee e americane registrano perdite massicce per 370 miliardi di euro. Nvidia e Big Tech crollano: analisi del mercato e rischi sull'IA.

Il panorama finanziario europeo ha chiuso la seduta in negativo profondo, bruciando oltre 370 miliardi di capitalizzazione in un'unica giornata. Questa contrazione del mercato è stata guidata da vendite generalizzate, con l'indice Dax di Francoforte che ha ceduto il 2,6% scendendo a 24.802 punti. Anche la Borsa di Parigi ha registrato un calo dell'1,89% arrivando a 7.927 punti, mentre il Madrid ha perso l'1,69% fermandosi a 18.862 punti. Sul versante britannico, il listino di Londra è sceso dell'1,02% chiudendo a 10.346 punti.

Causa Crollo Mercati Europei

Il motivo principale di questa frenata nei listini europei risiede nelle vendite massive nei settori dei semiconduttori e delle banche. Gli investitori stanno riducendo le posizioni nel comparto dei chip a causa dei timori di un imminente scoppio della bolla speculativa sull'intelligenza artificiale. Parallelamente, il settore bancario soffre per le attese di un inasprimento dei requisiti obbligatori da parte della Banca Centrale Europea. Tale misura mira a far fronte alle crescenti minacce informatiche, creando incertezza operativa per le istituzioni finanziarie.

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Analisi Big Tech e Magnifici Sette

La situazione negli Stati Uniti non offre migliori prospettive, poiché i listini americani registrano forti perdite mentre sono ancora in apertura. Tutto l'entusiasmo iniziale per l'Ipo da record di Anthropic sembra esser svanita rapidamente. I colossi tecnologici legati all'intelligenza artificiale hanno perso più di 3.500 miliardi di dollari di capitalizzazione in sei settimane. Questa cifra è paragonabile, secondo gli analisti, al Prodotto Interno Lordo della Francia, segnalando un rallentamento significativo.

Cronologia Calo Borsa Nvidia

Le Big Tech stanno attraversando una delle peggiori fasi di ribasso degli ultimi anni, aggravata dallo scandalo che ha coinvolto Nvidia e dai timori di una stretta normativa negli Stati Uniti. Si acuiscono inoltre le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito legato allo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Secondo i dati Bloomberg analizzati dall'Afp, la capitalizzazione complessiva dei Magnifici Sette, ovvero Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla, è scesa del 14% tra il 6 ottobre e il 19 novembre. Le cadute più forti sono quelle di Nvidia con un -39%, Alphabet con un -21% e Meta con un -18%.

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Impatto Ipo Anthropic e Regolamenti

La forte ondata di vendite è avvenuta dopo la vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato, temendo regole più severe sulla costruzione di data center. Per ora tengono le quotazioni di Apple, in rialzo del 4%, e Amazon, con un leggero incremento dello 0,7%. Nvidia, che la settimana scorsa era ancora la seconda società al mondo per capitalizzazione dopo Apple, è stata superata da Microsoft. Il valore di Nvidia è sceso ai minimi dal 23 giugno 2025, sulla scia dello scandalo Huang, mostrando segnali di cedimento.

Prospettive Future Borsa

Anche Anthropic mostra segni di stanchezza. Al suo debutto a Wall Street aveva chiuso in rialzo del 17%, con una capitalizzazione di circa 1.280 miliardi di dollari e un prezzo Ipo a 83 dollari per azione che ha raccolto 81,3 miliardi. Oggi il titolo sta perdendo quota, cedendo ora l'11,4% e trascinando al ribasso anche il Nasdaq. Cresce il timore tra gli investitori che la bolla dell'IA stia per scoppiare, un'opinione rafforzata dalle dichiarazioni di Fabio Panetta, che definisce la Banca Centrale Europea in buon equilibrio in un quadro incerto, rendendo difficile fare previsioni.