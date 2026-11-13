Crollo fiducia treni alta velocità Spagna dopo collisioni

Due tragedie ferroviarie nel 2026 riducono il traffico del 15%. La chiusura Madrid-Andalusia blocca turismo e affari, spingendo i passeggeri su aerei e auto.

La rete ferroviaria ad alta velocità spagnola sta affrontando una grave crisi di fiducia a seguito di due violenti incidenti mortali verificatisi nell'ultimo anno. La collisione avvenuta il 28 ottobre a Urda ha ucciso 69 persone e ha comportato la chiusura permanente della tratta Madrid-Andalusia, colpendo direttamente i circa 19.000 passeggeri giornalieri che utilizzano questa infrastruttura vitale. Questo evento si aggiunge al precedente disastro verificatosi a gennaio nei pressi di Adamuz, al sud della Spagna, che causò la morte di 46 individui. La sovrapposizione temporale di queste due tragedie ha innescato un rapido abbandono dei treni da parte dei viaggiatori, sostituendo il trasporto su rotaia con alternative più lente o costose come aerei e auto.

Crollo del traffico passeggeri e dati CNMC

I dati ufficiali rilasciati dall'autorità garante della concorrenza, la CNMC, confermano l'impatto devastante sulla mobilità. Nel periodo compreso tra gennaio e giugno, il numero di passeggeri sui treni ad alta velocità a lunga percorrenza è diminuito del 15%, scendendo a 18,7 milioni. Questa contrazione rappresenta una conseguenza diretta della collisione di gennaio ad Adamuz, che ha spinto la maggior parte degli utenti verso l'affitto di veicoli privati e i voli nazionali. Le analisi calcolate da Reuters indicano che questo calo è stato quasi sei volte superiore a quello che ci si aspetterebbe da una semplice chiusura della linea di durata mensile standard. La chiusura prolungata della linea Madrid-Andalusia, che resta attiva come problema irrisolto, aggrava ulteriormente questa tendenza negativa, allontanando definitivamente molti utenti storici dal servizio.

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Impatto economico e turismo in Spagna

La Spagna, riconosciuta come la seconda nazione più visitata al mondo dopo la Francia, dipende fortemente dal turismo e dagli spostamenti professionali per la sua economia. La Camera di Commercio di Siviglia, capitale dell'Andalusia, stima che le alternative attuali, composte da servizi aerei, autobus e veicoli privati, riescano a coprire soltanto il 60% del traffico ferroviario interrotto. Di conseguenza, la regione affronta perdite giornaliere stimate in quasi 1,5 milioni di euro, ovvero 1,7 milioni di dollari. La crisi ha anche generato un picco nella domanda di ultimi istanti per i voli, con un aumento fino al 61% nelle prenotazioni aeree durante il mese di novembre, secondo quanto riportato da fonti del settore. Questa pressione aggiuntiva sul sistema aeropolale evidenzia l'incapacità attuale di sostituire efficacemente la capacità di trasporto fornita dagli Alta Velocidad.

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Dichiarazioni di esperti e turisti preoccupati

L'erosione della reputazione di destinazione sicura è una preoccupazione maggiore per le istituzioni e gli analisti. Juan Pedro Aznar, ricercatore presso la business school Esade, ha sottolineato che due incidenti in soli nove mesi hanno un impatto fortissimo sull'immagine del Paese. Per ripristinare la fiducia, è necessario elevare le correzioni tecniche a priorità politica assoluta. Carlos Garrido, responsabile del gruppo industriale Mesa del Turismo, ha esortato le autorità a presentare un piano infrastrutturale e di manutenzione completo. La percezione pubblica risente di questa mancanza di garanzia, come testimoniato da Isobel Hamilton, una turista canadese di 50 anni. Dopo il colpo di Urda, lei e suo marito hanno modificato i loro piani, scegliendo di spostarsi con un autobus invece che con il treno, mantenendo questa scelta anche se i servizi fossero stati completamente ripristinati.

Prossimi passi e sicurezza infrastrutturale

Di fronte alla crescente opposizione degli utenti, il governo nazionale ha approvato questa settimana un decreto contenente nuove misure per rafforzare la sicurezza ferroviaria. Questo testo include anche disposizioni per la protezione sociale dei macchinisti e dello staff delle sale di controllo. La principale unione dei macchinisti ha descritto queste misure come il primo passo reale verso un miglioramento tangibile della sicurezza, sebbene molti esperti sostengano che servano azioni più radicali. Marc Selgas, professore presso la business school St. Pol Hospitality & Culinary di Barcellona, ha dichiarato che la fiducia nei servizi ferroviari potrebbe essere recuperata nel lungo termine, a condizione che non si verifichino nuovi incidenti. La linea continua a rimanere chiusa mentre vengono valutate le opzioni tecniche e politiche per prevenire future tragedie.