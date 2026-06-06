Crollo finanziario della Callas55 srl di Alfonso Signorini: numeri in piccata nell'anno dello scandalo

I bilanci della società di Alfonso Signorini mostrano un dimezzamento del fatturato e un quasi azzeramento degli utili nel 2025, anno segnato dalle accuse di Fabrizio Corona e dall'autosospensione del conduttore dai programmi Mediaset.

Il 2025 si è concluso come un anno di profonda crisi finanziaria per la Callas55 srl, l'azienda di Alfonso Signorini , bilancio in mano. I numeri sono impietosi: il fatturato è crollato da 605.102 euro a 301.294 euro, quasi un dimezzamento.

Ancora più drammatico il tracollo degli utili, scesi da 340.633 euro a soli 49.056 euro. La cassa è praticamente evaporata, passando da 263.068 euro a 17.257 euro. Un contrasto netto con i primi mesi del 2023, quando, pur operando solo per otto mesi, la società aveva registrato un fatturato di 364.967 euro e un utile di 220.290 euro, dati superiori a quelli dell'intero 2025.

La traiettoria discendente coincide con lo tsunami mediatico e giudiziario che ha investito Signorini a fine anno. Le accuse lanciate da Fabrizio Corona su Falsissimo riguardano un presunto sistema di reclutamento di concorrenti per il Grande Fratello legato a favori sessuali. Le testimonianze, compresi messaggi privati mostrati in trasmissione, hanno spinto gli avvocati del conduttore a parlare di 'campagna calunniosa e diffamatoria'.

Di conseguenza, Signorini si è autosospeso da tutti i programmi Mediaset e ha rinunciato alla direzione di Chi per tutelare l'azienda e consentire verifiche interne. La scelta del nome Callas55 per la società riflette la nota passione di Signorini per la lirica e per Maria Callas. Il riferimento al 1955 celebration of the soprano's peak at La Scala, connecting directly to the company's name and his 2023 biographical work on the artist





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