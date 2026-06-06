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Crollo palazzina per esplosione gas a Porto Sant'Elpidio: tre morti

Cronaca News

Crollo palazzina per esplosione gas a Porto Sant'Elpidio: tre morti
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📆6/6/2026 2:11 PM
📰leggoit
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Un'esplosione seguita dal crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio ha provocato tre vittime, tra cui madre e figlio. In corso le indagini per accertare le cause della fuga di gas.

Una palazzina di due piani a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, è crollata a seguito di un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas .

Il bilancio dell'incidente è tragico: sono tre le vittime accertate, tra cui una madre e suo figlio. Le ricerche di una persona dispersa, protratte per oltre nove ore, si sono purtroppo concluse con il ritrovamento del corpo senza vita, portando il totale dei decessi a tre. Tra le vittime Giuseppe Pieroni, 47 anni, informatico e contitolare di una piccola azienda, estratto senza vita dalle macerie.

I suoi genitori, Savino Pieroni di 89 anni e la moglie Vittoria Lanciotti di 70, sono rimasti feriti e sono stati ricoverati in ospedale a Torrette di Ancona. L'esplosione è avvenuta poco dopo le cinque del mattino. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha espresso la vicinanza dell'intera comunità regionale alle famiglie coinvolte e ha ringraziato Vigili del Fuoco e forze dell'ordine per il lavoro di soccorso, continuando a monitorare la situazione insieme al sindaco Massimiliano Ciarpella

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