Crollo palazzo Brooklyn: il bilancio ufficiale di due morti e 19 feriti

Il crollo di un edificio a tre piani nel quartiere Flatbush di Brooklyn ha lasciato due vittime e 19 feriti. Il sindaco Zohran Mamdani ha raggiunto la scena.

Un tragico evento ha sconvolto il quartiere Flatbush di Brooklyn, nel cuore di New York, dove un edificio residenziale di tre piani è crollato improvvisamente. La dinamica della struttura che ha ceduto ha intrappolato diverse persone sotto le macerie, innescando una massiccia operazione di soccorso condotta dai Vigili del Fuoco di New York. L'accaduto ha riportato alla luce le fragilità infrastrutturali in aree densamente popolate, sollevando interrogativi urgenti sulla stabilità degli edifici vicini.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Il bilancio ufficiale della tragedia è stato confermato dai Vigili del Fuoco, che hanno comunicato a Fox News la presenza di almeno due morti e 19 feriti. I soccorritori hanno lavorato con grande determinazione per estrarre i sopravvissuti dalle macerie, mentre il numero preciso dei dispersi rimane in fase di verifica accurata. La CNN ha riportato per prima la notizia del cedimento strutturale, attirando l'attenzione dei media nazionali e internazionali sull'entità della calamità.

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La presenza del sindaco Zohran Mamdani

Subito dopo il verificarsi dell'incidente, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, si è recato sul luogo della tragedia per coordinare la risposta delle istituzioni locali. Mamdani ha rivolto un appello diretto alla popolazione, invitando tutti a pregare per le vittime e per le loro famiglie in questo momento di lutto collettivo. La sua presenza ha simboleggiato la massima priorità data alla gestione dell'emergenza e al supporto emotivo delle comunità colpite.

Dettagli tecnici e posizione dell'edificio

Secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters, l'edificio crollato si trovava in una posizione critica, immediatamente accanto a un cantiere edile attivo. Sul posto erano in corso operazioni di scavo, circostanza che potrebbe aver influenzato la stabilità del terreno o delle fondamenta dell'abitazione. Le autorità competenti stanno indagando con attenzione per determinare se le attività di costruzione abbiano giocato un ruolo diretto nel causare il cedimento strutturale del palazzo.

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Operazioni di ricerca in corso

Le operazioni di soccorso e di recupero dei corpi sono state avviate immediatamente, ma si prevedono lunghe e complesse. Le ricerche tra le macerie richiederanno diversi giorni di lavoro continuo da parte delle squadre specializzate. La gravità della situazione è aggravata dalla quantità di detriti e dalla difficoltà di accedere alle zone più profonde del crollo, dove è possibile che vi siano ancora persone intrappolate.

Prossimi passi e indagini preliminari

Mentre le operazioni di soccorso procedono, restano da chiarire le cause esatte del crollo e la dinamica temporale dell'accaduto. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i dati tecnici per stabilire le responsabilità. La comunità di Brooklyn aspetta con ansia gli esiti delle indagini, sperando in risposte chiare per prevenire futuri incidenti simili e garantire la sicurezza degli edifici nella zona.