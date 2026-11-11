Crollo palazzo Paolini Fontecchio: due morti e un disperso

Tragedia a San Pio di Fontecchio con il crollo di palazzo Paolini. Due operai deceduti, uno ferito grave e un terzo disperso durante i lavori di ristrutturazione.

Una tragedia si è abbattuta su San Pio di Fontecchio, una frazione situata a circa trenta chilometri dall'Aquila, dove si trova un piccolo centro abitato di circa trecento residenti. Il crollo improvviso di palazzo Paolini, un edificio storico in fase di ristrutturazione, ha provocato il decesso di due operai e lascia un terzo lavoratore ancora disperso sotto le macerie. L'incidente ha coinvolto sei persone presenti nel cantielo al momento del cedimento strutturale.

Dettagli dell'incidente e soccorsi immediati

I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente sul luogo con mezzi specializzati per le operazioni di soccorso in caso di crolli, affiancati dai Carabinieri e dal personale sanitario del 118. Durante le operazioni di scavo tra le rovine, gli uomini del soccorso tecnico nazionale hanno recuperato un operaio vivo ma gravemente ferito. Il giovane è stato prontamente trasportato presso l'Ospedale San Salvatore dell'Aquila per ricevere le cure mediche necessarie. Tre dei sei operai presenti sul posto sono riusciti a scampare al cedimento rimanendo illesi.

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Analisi preliminare delle cause del cedimento

Dai primi rilievi tecnici effettuati sulla scena del disastro emergono dettagli che stanno preoccupando gli esperti e che sembrano difficili da spiegare immediatamente. Le indagini preliminari suggeriscono che gli operai non si trovassero all'interno dell'edificio, dichiarato inagibile e puntellato sin dal terremoto del 2009, bensì nella zona esterna. In quel momento stavano predisponendo l'apertura ufficiale del cantiere in vista dell'avvio dei lavori di ristrutturazione vera e propria.

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Problemi strutturali e montaggio dei ponteggi

Un elemento cruciale sembra essere stato il montaggio dei ponteggi, che secondo le prime ricostrioni non erano adeguatamente ancorati alla struttura dell'edificio. Palazzo Paolini presenta inoltre una conformazione architettonica irregolare, caratterizzata da un numero di piani diverso a seconda delle porzioni dell'edificio: alcune sezioni presentano tre livelli, mentre altre ne contano solo due. Questa complessità strutturale potrebbe aver influito sulla stabilità durante le fasi iniziali dei lavori.

Risposta istituzionale e contesto locale

Sul luogo del crollo è giunto tempestivamente il sindaco di Fontecchio, Andrea Di Biase, per coordinare la risposta istituzionale e supportare le famiglie coinvolte. L'evento ha segnato profondamente la comunità locale, mettendo in luce le criticità legate alla sicurezza nei cantieri di edifici storici già danneggiati da eventi sismici passati. Le autorità stanno conducendo un'inchiesta approfondita per stabilire le responsabilità legali e tecniche del disastro.