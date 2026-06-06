Crollo per esplosione di gas a Porto Sant'Elpidio: una vittima, tre feriti e una dispersa. Putin respinge incontro con Zelensky, Ucraina accusa Russia per drone

Crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio dopo un'esplosione di gas: bilancio di un morto, tre feriti e una persona dispersa. Ricerche in corso. Notizie internazionali: Putin dice no a incontro con Zelensky; Ucraina accusa Mosca per interferenze su drone. Papa Leone XIV a Madrid tifa per il Real Madrid.

A Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo, si è verificato il crollo parziale di una palazzina di due piani seguito a una probabile esplosione di una bombola di gas.

L'incidente ha causato una vittima, tre feriti e una persona dispersa, presumibilmente un'anziana signora, attivamente cercata dai soccorritori. Le operazioni di soccorso, coordinate dai Vigili del Fuoco del Comando di Fermo, sono in corso sin dalle prime ore del mattino e vedono impegnate numerose squadre con autoscala e altri mezzi speciali. Grazie all'uso di quest'ultima, sono state evacuate due persone dall'appartamento adiacente a quello coinvolto dall'esplosione.

Durante le attività, è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo, mentre un ragazzo è stato estratto vivo dalle macerie. Sul posto sono presenti le autorità locali e nazionali, tra cui il prefetto Edoardo D'Alascio, le forze dell'ordine e il personale sanitario del 118. La dinamica esatta dell'incidente rimane sotto accertamento, ma l'ipotesi più accreditata è quella di una fuoriuscita di gas seguita da deflagrazione e conseguente cedimento strutturale.

Parallelamente, a livello internazionale, proseguono le tensioni tra Russia e Ucraina. Il presidente Vladimir Putin ha risposto negativamente alla richiesta di un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dichiarando di non vedere al momento l'utilità di un faccia a faccia. Intanto, l'Ucraina ha accusato la Russia di aver deviato con interferenze elettroniche uno dei suoi droni navali nel Mar Nero, che sarebbe poi esploso al largo delle coste romene.

Contemporaneamente, in ambito religioso, Papa Leone XIV, in viaggio apostolico verso Madrid, ha scherzato con i giornalisti sull'argomento calcio, dichiarando che, seppur sostenga tutte le squadre, per il Real Madrid ha una simpatia particolare, menzionando il cardinale Prevost, noto tifoso del club spagnolo





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crollo Palazzina Porto Sant'elpidio Esplosione Gas Dispersa Vigili Del Fuoco Vladimir Putin Volodymyr Zelensky Ucraina Russia Drone Papa Leone XIV Real Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esplosione a Porto Sant’Elpidio, crolla una palazzina: un morto, due feriti e una donna dispersaDramma a Porto Sant’Elpidio: una forte esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, ha fatto crollare una palazzina. Un morto, due feriti e una dispersa

Read more »

Crollo a Porto Sant’Elpidio dopo esplosione: palazzina distrutta in via TrentinoA Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, una palazzina è crollata all’alba in via Trentino a seguito di una deflagrazione, probabilmente causata dallo scoppio di una bombola...

Read more »

Porto Sant'Elpidio (Fermo), crolla una palazzina dopo un'esplosione: un morto e tre feritiLa causa sarebbe da attribuire allo scoppio di una bombola di gas

Read more »

Crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio: un morto, tre feriti e una donna dispersaUna forte esplosione ha causato il crollo di una palazzina a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Il bilancio è di un morto, tre feriti e una donna dispersa. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto e sono al lavoro per le operazioni di ricerca e di soccorso.

Read more »