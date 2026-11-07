Crollo Profitti Auto Cinesi: Perdita 68% nel 2026 e Crisi Settore

Le case automobilistiche cinesi perdono il 68% di profitto a settembre 2026. Analisi cause, numeri Saic e Changan e impatto export globale settore.

A settembre le case automobilistiche cinesi hanno registrato una drastica contrazione dei profitti, pari a una diminuzione del 68 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questa contrazione finanziaria riguarda quasi tutti i principali produttori del settore, segnando un momento di svolta per l'industria locale. Nel terzo trimestre del 2026, la Saic Motor, leader indiscussa del mercato, ha visto i propri utili scendere del 76,7 per cento.

Crisi Profitti e Dati Trimestrali

La situazione finanziaria appare critica anche per altri grandi attori del mercato. La Chongqing Changan Automobile ha registrato una perdita di 760 milioni di yuan, equivalenti a poco più di cento milioni di euro. Nello stesso periodo, la Anhui Jianghuai Automobile Group ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con una perdita netta di 1,1 miliardi di yuan. Anche la Seres Group, pur mostrando un utile netto di 1,4 miliardi di yuan nel terzo trimestre, presenta una perdita operativa reale di 1,4 miliardi di yuan se si escludono le voci non correlate all'attività principale.

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Calo Vendite e Competizione Locale

I rappresentanti del settore automobilistico cinese prevedono che il 2026 potrebbe chiudersi con la vendita di 18,5 milioni di veicoli, il dato peggiore registrato dal 2014. Le cause principali di questo declino sono l'aumento generalizzato dei costi di produzione e un crollo della domanda interna. Il contesto economico è caratterizzato da una popolazione invecchiante e da consumi interni bassi, pari al 40 per cento del pil, contro il 70 per cento degli Stati Uniti.

L'efficienza dei trasporti pubblici e la diffusione dei taxi a guida autonoma nei centri urbani riducono ulteriormente la necessità di acquisto individuale. Di conseguenza, sul più grande mercato automobilistico del mondo è in corso una brutale guerra dei prezzi tra le numerosissime aziende del settore. Questa selezione darwiniana sta mettendo in ginocchio molte realtà aziendali che non riescono a sostenere i costi.

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Boom Produzione e Dipendenza Export

Nonostante il calo interno, il resto del mondo, specialmente l'Europa, è inondato dai veicoli cinesi. La risposta a questo paradosso risiede in una bolla produttiva simile a quella del settore immobiliare, con un forte eccesso di produzione assorbito dalle esportazioni. Le aziende cinesi hanno sviluppato una capacità di fabbricare 63 milioni di auto all'anno, più del triplo delle vendite interne previste per il 2026.

Il resto della produzione viene esportato su un mercato globale che assorbe circa 85 milioni di auto all'anno. Con le vendite all'estero che quest'anno dovrebbero raggiungere dodici milioni di unità, contro il milione di dieci anni fa, la Cina cerca di smaltire l'eccedenza sfruttando lo yuan svalutato da Pechino. Tuttavia, questa strategia sta mostrando segni di esaurimento.

Caso Nio e Sostegno Locale

Il sostegno degli enti locali è diventato cruciale per la sopravvivenza di molte aziende. La Skyworth Auto, che nel 2021 prometteva centomila auto all'anno, ha venduto solo 660 vetture nei primi nove mesi del 2026. La sua sopravvivenza è garantita dagli aiuti del distretto di Nanchino, che possiede il 5 per cento del capitale. Allo stesso modo, la Nio, quotata a Wall Street, è stata salvata nel 2020 dall'amministrazione di Hefei con un investimento di quasi settecento milioni di dollari.

Oggi la Cina si accorge che la strategia di dumping e export non può continuare a lungo. I prezzi interni non possono scendere ulteriormente e gli altri paesi stanno reagendo all'ondata di auto cinesi, mettendo in pericolo la stabilità delle loro industrie locali e degli enti coinvolti nello sviluppo del settore.