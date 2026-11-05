Crollo Semiconduttori: Crisi Dati Center e Regolazioni

Wall Street crolla per i semiconduttori. Tsmc, Nvidia e AMD perdono valore. Nuove regole USA bloccano i dati center. Impatto su energia e AI nel 2025.

I mercati finanziari globali stanno subendo un violento stress test, con un'ondata rossa che investe in modo particolare il settore dei produttori di microchip. Questo movimento al ribasso ha il suo epicentro preciso nelle aziende che fabbricano le sottilissime fetta di silicio, considerate il cuore pulsante di qualsiasi computer moderno. Le perdite registrate dall'indice tecnologico Nasdaq appaiono ormai irrilevanti se confrontate con il tracollo dell'indice dei semiconduttori di Filadelfia, che chiude con un calo drastico del 12%.

Tecnologie e Aziende sotto Shock

Le azioni delle principali realtà del settore registrano cali significativi, azzerando i guadagni raccolti dall'inizio dell'anno e segnando la peggiore performance dal 2022. La concorrente diretta di Nvidia, Amd, arriva a perdere il 17%, mentre Intel scende di oltre il 10%. Marvell e Broadcom, fondamentali per la produzione di chip destinati alle reti dei data center, perdono rispettivamente il 14% e il 10%. Nel segmento più esposto alla costruzione di nuovi impianti, Micron cede il 17% e SanDisk il 18%. Persino Tsmc, la fonderia taiwanese attraverso cui passa quasi ogni chip avanzato, registra una perdita vicina al 10% sul mercato newyorkese.

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Reazioni Globali e Mercati Asiatici

La tempesta finanziaria prende il via già dalla mattina precedente in Asia, quando negli Stati Uniti è ancora notte, poiché lì si concentra la buona parte della manifattura mondiale. A Seul l'indice Kospi chiude in calo del 5,3%, trascinato dai vertici di SK Hynix, scesa del 9%, e da Samsung, oltre il -7%. Anche il Giappone non è risparmiato, con Advantest, azienda che produce macchinari per il collaudo dei chip, che perde quasi il 12%.

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Impatto su Infrastrutture e Investimenti

I ricavi dei produttori di chip dipendono sostanzialmente dagli investimenti dei grandi gruppi che costruiscono data center, investimenti che ora rischiano di rallentare drasticamente. Con un Congresso a maggioranza democratica e nuovi governatori ostili in Stati chiave, si fa sempre più concreta la prospettiva di una spinta regolatoria molto più severa rispetto al sostanziale laissez faire del passato. Texas, Ohio e Georgia sono i tre Stati in cui il ribaltamento politico potrebbe mandare all'aria i piani di espansione. Il solo Texas concentra il 27% della capacità di calcolo pianificata negli Usa, e la prospettiva era di assorbire oltre 40 Gigawatt di elettricità entro il 2028.

Differenze tra Colossi e Start-up AI

Non tutta la tecnologia soffre allo stesso modo. I colossi come Amazon, Microsoft, Alphabet e Meta, che possiedono reti mondiali di data center, hanno già la capacità necessaria. Per loro meno data center significano meno spese e una risorsa più scarsa da far pagare più cara. Al contrario, il meccanismo funziona in modo opposto per gli operatori più giovani come CoreWeave e Nebius, nati per affittare potenza di calcolo per l'IA. Queste aziende hanno soprattutto progetti e debiti, e non generano cassa, creando un mix pericoloso nelle nuove condizioni di mercato e regolamentazione.