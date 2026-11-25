Collasso improvviso di una tenda nella sede di Castro Pretorio della scuola Plinio Seniore. Due alunni trasportati in ospedale per precauzione.

Una grave emergenza si è verificata nella sede di Castro Pretorio dell'Istituto Comprensivo Plinio Seniore, dove un improvviso crollo di una tenda ha causato il ferimento di due studenti. Gli alunni sono stati soccorsi tempestivamente dal personale medico e sanitario dell' Ares 118 intervenuto immediatamente sul luogo dell'incidente. I due giovani, dopo essere stati medicati, sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale per accertamenti medici completi.

La dinamica dell'accaduto ha scatenato una forte reazione tra la comunità studentesca, che ha definito l'episodio come un fatto gravissimo e sintomo di un problema sistemico più ampio. La protesta è esplosa poco dopo l'intervento dei soccorsi, con gli alunni che hanno immediatamente organizzato un'assemblea negli spazi scolastici per denunciare le condizioni di insicurezza degli istituti. Gli studenti hanno occupato il cortile della scuola per definire due giornate di sciopero, mettendo in luce la rabbia acumulata verso un sistema educativo percepito come abbandonato.

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Le cause del crollo e i soccorsi

Il momento critico è stato gestito rapidamente grazie alla prontezza dell'Ares 118, che ha garantito le prime cure a terra prima di procedere con il trasferimento. La scelta di portare i due studenti in ospedale è stata dovuta alla natura inaspettata dell'evento e alla necessità di escludere traumi più gravi. Questa emergenza strutturale si aggiunge a una serie di segnali allarmanti riguardanti la sicurezza nelle scuole romane, sottolineando come la manutenzione degli edifici sia diventata una priorità non più rinviabile.

Reazioni delle organizzazioni studentesche

La solidarietà verso i ragazzi feriti è arrivata immediatamente da alcune delle principali organizzazioni studentesche, tra cui la Rete degli studenti medi e l'organizzazione Osa. Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli studenti medi, ha sottolineato con fermezza che la tutela e la sicurezza della comunità scolastica non possono essere considerate oggetti di tagli o trascuratezza. La sua dichiarazione riflette il dolore e la frustrazione di molti giovani che vedono nelle infrastrutture scolastiche un luogo di rischio anziché di apprendimento sicuro.

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Dal canto suo, Osa Roma ha chiarito che non si può parlare di semplice sfortuna o casualità quando accadono questi eventi. L'organizzazione ha ricordato come troppe siano state le tragedie sfiorate nelle scuole a causa delle condizioni fatiscenti degli edifici. Secondo quanto riportato da Osa, solo la settimana precedente, al liceo Cavour, un vetro è precipitato dal quarto piano dell'edificio, finendo nel cortile della scuola. Questi esempi recenti dimostrano un pattern di incuria che richiede un intervento urgente da parte delle autorità competenti.

La richiesta di sciopero e le conseguenze

In risposta a quanto accaduto, gli alunni hanno deciso di trasformare la rabbia in azione concreta, occupando il cortile della scuola per organizzare lo sciopero. Durante l'assemblea, uno dei manifestanti ha dichiarato con rabbia: "Oggi vediamo il risultato delle politiche sulla scuola, due di noi sono andati in ospedale per il crollo di una tenda. Non ne possiamo più, siamo stanchi di questo sistema". Questo messaggio chiaro indica che gli studenti non intendono aspettare ulteriori incidenti prima di chiedere conto delle responsabilità amministrative e politiche.

Le giornate di sciopero programmate rappresenteranno un momento di verifica della mobilitazione giovanile sulle condizioni delle scuole. L'incidente alla sede di Castro Pretorio del Plinio Seniore non è un evento isolato, ma l'ennesimo campanello d'allarme su un tema che coinvolge tutta la città. La richiesta di sicurezza strutturale diventa ora una questione di diritto fondamentale per ogni studente, che non può più essere delegata a interventi di emergenza dopo ogni singolo incidente.