Crollo terrapieno Gaza: vittime piogge torrenziali Deir al-Balah

Piogge torrenziali a Gaza causano il crollo di un terrapieno a Deir al-Balah. Una donna e tre bambini morti. Migliaia di tende allagate. La crisi umanitaria.

Una drammatica vicenda tragica ha colpito la Striscia di Gaza domenica 9 novembre 2026, quando piogge torrenziali hanno causato il collasso di un argine di sabbia in un campo profughi. L'evento ha causato la morte di una donna e di tre bambini piccoli, evidenziando i pericoli estremi a cui sono esposti centinaia di migliaia di palestinesi sfollati. L'incidente si è verificato in un periodo cruciale, con l'avvicinarsi della stagione invernale e delle piogge, aggravando una crisi umanitaria già critica nella regione. Le autorità locali e le organizzazioni internazionali stanno monitorando la situazione mentre le condizioni meteorologiche continuerebbero a rappresentare una minaccia immediata per la sopravvivenza dei civili nei campi temporanei.

Dettagli del Crollo e Vittime a Deir al-Balah

I soccorritori hanno comunicato che le intense precipitazioni cadute nelle ore tarde di domenica hanno lavato via un argine roccioso e sabbioso situato accanto a un campo per famiglie sfollate a sud di Deir al-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. Le vittime accertate includono una donna e due dei suoi figli, di otto e sei anni, oltre a un quarto bambino di quattro anni. Sei altre persone hanno riportato ferite nell'incidente. Il crollo ha seppellito completamente tre tende, lasciando persone intrappolate sotto le macerie di sabbia e detriti, come riportato dai testimoni oculari che cercavano disperatamente di estrarre i sopravvissuti.

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Testimonianze e Scene di Distruzione

Amal Al-Zein, un parente delle vittime di trentacinque anni, ha descritto la devastazione ai giornalisti di Reuters, notando che chi non è perito sotto bombe e missili sta ora morendo sotto il crollo di edifici, sabbia e montagne. Al-Zein ha riferito di aver trovato tre tende completamente coperte dopo il crollo, con le persone sepolte sotto le macerie e non visibili. Video circolati sui social media, sebbene non verificati immediatamente da Reuters, mostravano residenti che utilizzavano martelli per frantumare grandi massi di sabbia e pale per rimuovere la sabbia, mentre corpi avvolti in coperte e teli, macchiati di sangue, venivano estratti dalla scena del disastro. Le immagini riflettono la disperazione e la difficoltà dei soccorsi in un ambiente così ostile.

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Impatto su Popolazione e Infrastrutture

La maggior parte dei due milioni di abitanti di Gaza vive attualmente in campi di tende o nelle rovine di edifici bombardati, senza che siano iniziati lavori di ricostruzione dopo l'assalto militare israeliano biennale. Questo attacco è stato lanciato in risposta agli attacchi di Hamas del 2023 nella parte meridionale di Israele. Per molti sfollati, questo costituisce il quarto inverno durante il quale dovranno fare i conti con l'acqua allagante che invade le tende e zuppa i loro averi. Le autorità locali hanno segnalato che almeno settantamila tende sono state allagate nelle prime ore dopo l'inizio delle piogge pesanti sabato. L'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha dichiarato che i partner umanitari avevano ricevuto richieste di aiuto da oltre ventiseimila famiglie che riportavano danni alle strutture o agli effetti personali a causa delle tempeste di fine settimana.

Contesto Geopolitico e Prospettive Future

Un cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti l'anno scorso prevedeva la ricostruzione futura di Gaza, ma sono stati registrati pochi progressi tangibili. I negoziatori non sono riusciti a concordare i termini per lo disarmo di Hamas o per il ritiro delle truppe israeliane, che controllano circa due terzi del territorio. I residenti sono stati ordinati di lasciare le aree sotto controllo militare, aumentando la pressione sui campi profughi sovraffollati. Mahmoud Basal, portavoce del servizio di protezione civile di Gaza, ha dichiarato che le persone hanno eretto le tende vicino agli argini di sabbia credendo che potessero proteggerle. Basal ha sottolineato che le tende non possono proteggere le persone dalla pioggia né dal calore, definendo la ricostruzione l'unica soluzione reale. La situazione rimane critica mentre la comunità internazionale cerca di rispondere a un'emergenza che si intensifica con il cambio di stagione.