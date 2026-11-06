Crollo Wall Street e dati center: le preoccupazioni per la bolla AI e le elezioni USA

I mercati globali crollano per i timori sui dati center e l'AI dopo le elezioni USA. Cesi record su Nvidia e Broadcom con la paura di una bolla tecnologica.

La giornata sui mercati azionari globali è stata caratterizzata da un significativo crollo, con una forte pressione sui titoli tecnologici e in particolare su quelli legati alla produzione di semiconduttori. Questa ondata venditrice è stata innescata dai timori che i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti possano introdurre normative più severe, rallentando o bloccando gli investimenti negli data center necessari per l'intelligenza artificiale.

Crollo Wall Street e perdite record sui titoli tech

I numeri raccolti durante la seduta riflettono l'entità della correzione: il Nasdaq Composite ha registrato un calo del 5,5%, chiudendo a 24.315,00 punti. La flessione ha colpito duramente i colossi del settore, con Broadcom, Intel e Amd che hanno subito cadute libere nei prezzi. In particolare, le azioni di Nvidia hanno perso oltre il 9% in giornata, segnando un arretramento cumulato del 25% nell'ultimo mese. La paura si è estesa ben oltre i confini americani, colpendo anche il Dow Jones che ha chiuso con un meno 3,44% e i mercati asiatici, dove il Nikkei giapponese e il Kospi di Seul hanno perso circa il 6%, mentre il Taipei Weighted ha chiuso a -4,47%.

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La paura della bolla AI e i dati center

Gli analisti di mercato attribuiscono questa ondata di vendite alla preoccupazione che una vittoria democratica possa portare a restrizioni nello sviluppo degli data center, ostacolando di fatto la corsa all'intelligenza artificiale. Da anni gli investitori temono che la cosiddetta bolla dell'AI possa scoppiare dopo anni di mercato rialzista. Il paragone storico più comune è quello della bolla dot-com esplosa il 10 marzo 2000, quando i mercati ruzzolarono per due anni e mezzo toccando il fondo solo a ottobre 2002. La storia potrebbe ripetersi, sebbene le differenze tra i due periodi storici siano numerose e non sia certo che una crisi legata all'AI sia altrettanto profonda.

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Le parole di Katie Martin e la circularità del settore

Katie Martin, editorialista del Financial Times, ha evidenziato come la preoccupazione sia radicata nei fondamenti del settore. Ha sottolineato che il 29% degli investimenti delle aziende di AI è rivolto ad altre società del medesimo settore, e più della metà dei finanziamenti proviene da altre aziende di AI. Questo crea un vortice che si autoalimenta, con alti livelli di debito strutturato in modo creativo e dubbi sui reali margini di profitto. Un fenomeno che ha portato a cancellare oltre 3,7 trilioni di dollari dai mercati azionari globali, con la crypto market che ha perso 140 miliardi di dollari, perdendo meno dei titoli tech tradizionali come il Nasdaq.

Prossimi passi e stabilità dei mercati

Il settore tecnologico dovrà ora fare i conti con un quadro normativo e autorizzativo più severo, probabilmente in caso di vittoria democratica. I data center verranno probabilmente costruiti in Stati meno ostili o con governi repubblicani, ma ripensare i progetti comporterà tempi e costi aggiuntivi. Il contesto è già complicato dalla spesa senza precedenti delle big tech per sviluppare l'infrastruttura necessaria. La crisi di ieri potrebbe essere stata solo una correzione fisiologica, ma l'allarme dal settore dell'AI rimarrà una preoccupazione strutturale per gli investitori a lungo termine.