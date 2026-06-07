Cronaca nera, esteri, spettacoli e sport: gli avvenimenti del giorno

Un riepilogo dei principali fatti di cronaca, notizie dall'estero e dal mondo dello spettacolo. Dalla tragedia in Calabria con due braccianti arsi vivi, alla morte di due italiane alle Maldive, fino ai gossip su celebrità e l'estrazione del Lotto.

Il tragico episodio avvenuto in Calabria ha scosso l'opinione pubblica: due braccianti sono stati bruciati vivi mentre si trovavano all'interno di un'auto. Secondo le prime ricostruzioni, i killer avrebbero bloccato le portiere del veicolo per impedire qualsiasi via di fuga alle vittime, per poi appiccare il fuoco.

Le forze dell'ordine hanno fermato due persone sospettate di aver compiuto l'orribile gesto. La comunità locale e le autorità sono in lutto e indagano per chiarire le dinamiche e i moventi di questo crimine efferato, che ricorda episodi di violenza brutale spesso legati a faide di potere o a regolamenti di conti nel mondo del lavoro irregolare. Nel frattempo, la notizia della morte di due italiane alle Maldive, Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, ha destato profonda costernazione.

I loro funerali si terranno a breve nelle rispettive città di origine, dove amici e familiari si uniranno per ricordare le due giovani donne. La dinamica del decesso, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, è al centro delle indagini delle autorità maldiviane e italiane, che collaborano per determinare se si sia trattato di un incidente, di un malore o di cause più inquietanti. La vicenda ha acceso i riflettori sulla sicurezza dei turisti italiani in quella destinazione esotica.

Sullo scenario del gossip e dell'entertainment, si registrano diverse notizie. La pop star Dua Lipa ha scelto una suite a Palermo, dal costo di cinquemila euro a notte, per il suo soggiorno con il compagno Callum Turner. Intanto, il tennista Jannik Sinner sta costruendo una villa da sogno in Sardegna, in compagnia della sua compagna Laila Hasanovic, con vista mozzafiato e camere affacciate sul mare.

Anche Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza celebreranno il loro matrimonio in Sicilia, ispirandosi allo stile di Dua Lipa, con tre giorni di festa in una location da sogno. Belén Rodriguez, invece, è al centro di un retroscena svelato da Simona Ventura riguardante la sua relazione con Marco Borriello.

Fiorella Mannoia, infine, mostra la sua elegante casa romana, con librerie a tutta parete, uno studio musicale e una cucina in acciaio degna di un ristorante, dove vive insieme al marito Carlo Di Francesco. Nel frattempo, l'estrazione del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto di venerdì 5 giugno 2026 non ha prodotto un 6 né un 5+, ma ha permesso a tre fortunati giocatori di centrare un 5, vincendo ciascuno 51.000 euro.

I numeri vincenti e le quote complete sono state rese pubbliche e tutti i dettagli sono disponibili sui siti ufficiali dei giochi





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