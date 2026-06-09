Cronaca, politica e spettacolo: le notizie principali del 9 giugno 2026

Dallo stupro dell'Erasmus a Milano all'allarme Usa-Iran, dal ritorno sulla Luna con Parmitano alle indagini su Belen Rodriguez: sintesi dei fatti più rilevanti della giornata.

In un susseguirsi di notizie che intrecciano cronaca nera, politica internazionale, spettacolo e sport, il panorama mediatico italiano di giugno 2026 si presenta particolarmente denso e variegato.

Si va dal dramma di una studentessa in Erasmus violentata a Milano, le cui sevizie sono state filmate, alla storia di Nessy Guerra, la cui figlia e lei stessa sono tenute in Egitto dall'ex marito, con un appello disperato alle autorità italiane per tornare in patria. Sul fronte internazionale, le tensioni tra Stati Uniti e Iran si acuiscono dopo l'abbattimento di un elicottero Apache, con Donald Trump che minaccia ritorsioni e Teheran che rivendica la difesa delle sue acque.

La Nasa intanto annuncia la storica partecipazione dell'astronauta italiano Luca Parmitano come pilota della missione Artemis III, che segnerà il ritorno dell'uomo sulla Luna. Nel mondo dello spettacolo, Belen Rodriguez è indagata per omissione di soccorso dopo due incidenti stradali, mentre Al Bano chiude definitivamente a possibili duetti con Romina Power e a Temptation Island emerge la crisi della coppia Giovanni e Sabrina. Anche la stilista Natalia Paragoni affronta con coraggio la chemioterapia condividendo un nuovo look.

L'attualità include anche un crollo di controsoffitto in un fast food, la denuncia contro le spiagge per soli adulti e la strategia dei ladri che usano un filo di colla per testare l'assenza dei residenti. Il mercato finanziario è scosso dall'Opas lanciata da Intesa Sanpaolo su Mps, mentre Cesare Cremonini infiamma i fan con il suo concerto al Circo Massimo.

Infine, un terremoto di magnitudo 7.8 colpisce l'arcipelago tra Filippine e Indonesia, causando vittime, e Trump avverte Netanyahu sui rischi di un conflitto con l'Iran





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