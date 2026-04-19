Cronache da un Sabato Serale: Calcio, TV e Tensioni Internazionali

Analisi della prestazione calcistica, il successo televisivo di Canale 5 nel prime time, il lancio missilistico della Corea del Nord e una tragica sparatoria in una discoteca pugliese.

Il tecnico, dopo un match non brillante caratterizzato da una scarsa qualità a centrocampo, ha espresso preoccupazione per la prestazione della squadra. Nonostante un possesso palla del 66%, ha sottolineato con rammarico l'assenza di tiri in porta. L'allenatore ha anche toccato il tema del suo futuro, chiarendo che, sebbene Napoli sia una piazza importante, il suo pensiero è rivolto al presente e alla concentrazione sulla squadra, piuttosto che alle speculazioni mediatiche sul suo conto. Ha criticato la tendenza dei media a strumentalizzare le sue frasi per creare titoli e dibattiti, affermando che eventuali risposte verrebbero fornite in privato e non in pubblico, per evitare di alimentare ulteriormente il clamore.

Nel frattempo, il panorama televisivo ha visto un'affermazione di Canale 5 nella prima serata di sabato 18 aprile. Il talent show 'Amici' si è posizionato al primo posto negli ascolti, attirando 3.009.000 spettatori con uno share del 22.4%. Ha superato così 'Canzonissima' di Rai1, che ha registrato 2.283.000 spettatori e il 17.9%. Bene anche un classico della commedia italiana, 'Don Camillo e l’onorevole Peppone' su Rete4, con 1.002.000 spettatori (6.5%). Su La7, 'In Altre Parole' ha diviso il pubblico, con una prima parte seguita da 1.302.000 spettatori (7.4%) e una seconda parte, 'In Altre Parole… Ancora', da 670.000 (4.9%). 'Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo' su Italia1 ha ottenuto 748.000 spettatori (4.6%), mentre 'Accordi & Disaccordi' sul Nove ha totalizzato 579.000 spettatori (3.9%). I telefilm 'The Rookie' su Rai2 ha raggiunto 613.000 spettatori (3.8%) e 'Il capo perfetto' su Rai3 546.000 (3.5%).

Nell'access prime time, Canale 5 ha dominato con 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti, che ha catturato l'attenzione di 4.075.000 telespettatori con il 23% di share. 'Affari tuoi' di Rai1 si è piazzato al secondo posto con 3.935.000 spettatori (22.4%), seguito da 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 con 1.065.000 spettatori (6.1%).

Sul fronte internazionale, la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico non identificato, secondo le segnalazioni di Corea del Sud e Giappone. L'ufficio del primo ministro giapponese ha emesso un avviso, sottolineando l'importanza di raccogliere informazioni tempestivamente e garantire la sicurezza delle infrastrutture. L'agenzia sudcoreana Yonhap ha confermato il lancio, citando fonti militari. Questi sviluppi seguono recenti test missilistici nordcoreani, tra cui un test di missili da crociera e un altro di un missile tattico, indicativi dell'impegno di Pyongyang a rafforzare le proprie capacità di deterrenza nucleare.

Infine, una tragica sparatoria in una discoteca di Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, ha causato la morte di Filippo Scavo, 43 anni, residente a Carbonara di Bari. L'uomo, ferito da un proiettile alla base del collo, è deceduto al Pronto Soccorso nelle prime ore del mattino. Le indagini, condotte dai carabinieri con l'ausilio della sezione scientifica, sono in corso. Si ipotizza il coinvolgimento di almeno due persone armate. Sul posto sono state acquisite le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza. La sparatoria ha provocato panico tra i presenti, molti dei quali sono fuggiti per mettersi in salvo. Filippo Scavo era noto alle forze dell'ordine





fattoquotidiano / 🏆 45. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calcio Televisione Corea Del Nord Cronaca

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Amici 25, i fan infuriati per l'assenza di Sarah Toscano come ospite al SeraleUna nuova puntata del Serale di Amici 25 è alle porte, ma i fan hanno espresso malcontento per l'assenza di Sarah Toscano tra i possibili ospiti del Serale.

Read more »

Cronache dall'Italia: Casi di Cronaca Nera, Incidenti e ScioperiRassegna di notizie recenti dall'Italia, con un focus su episodi di cronaca nera (omicidi, femminicidi, atti di violenza scolastica), disagi ai trasporti (guasto Alta Velocità, sciopero autotrasportatori) e dinamiche familiari tragiche.

Read more »

Amici, eliminato e riassunto quinta puntata del SeraleEcco cos’è accaduto durante la puntata del talent di Maria De Filippi in onda sabato 18 aprile 2026

Read more »

Amici 25, Kiara fuori dal Serale: le prime dichiarazioni dopo l'eliminazioneKiara è l'eliminata della quinta puntata del Serale di Amici 25: ecco le sue prime dichiarazioni dopo l'eliminazione.

Read more »

Amici 25, le pagelle della quinta puntata del Serale: Alessandra Celentano avvelenata (5), Emiliano emoziona (8)Sabato 18 aprile è andata in onda su Canale 5 la quinta puntata del Serale di Amici 25. Come saranno andate le esibizioni e i protagonisti del talent di Maria De Filippi? Scopriamolo con le nostre pagelle!

Read more »

Amici 2026, chi è l'eliminato del quinto serale, le liti tra i profChi sono gli eliminati quinto serale di Amici 2026, le prove del 18 aprile, le frecciate tra Malgioglio e Celentano

Read more »