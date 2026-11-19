Dalla Campania al Lazio, l'aumento delle rapine e degli attacchi violenti smentisce le statistiche ufficiali. Dati Istat e Viminale rivelano una crisi della sicurezza urbana.

Nelle ultime due settimane, le cronache italiane hanno registrato una serie di episodi violenti che hanno sconvolto l'opinione pubblica, evidenziando una crescente ondata di criminalità di strada. Dalla Campania alla Toscana, passando per l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia e il Piemonte, i fatti di sangue e le aggressioni sono diventati quotidiani, creando un clima di forte preoccupazione tra i cittadini e mettendo in discussione la percezione di sicurezza nazionale.

A Torre del Greco, in provincia di Napoli, un adolescente di diciassette anni è rimasto ferito al volto con una pistola ad aria compressa. I malviventi hanno aggredito il ragazzo con l'intento specifico di sottrargli gli occhiali da vista, un atto di violenza sproporzionato rispetto al valore dell'oggetto rubato. In un caso simile a Bologna, un uomo è stato circondato da diversi aggressori che lo hanno accerchiato, picchiandolo con calci e pugni fino a morderlo a un orecchio, il tutto per rubargli il telefono cellulare.

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La violenza verbale e fisica ha raggiunto livelli estesi anche altrove. A Firenze, un quarantunenne di quarantatré anni è stato accoltellato mentre attendeva l'autobus. La vittima si era rifiutata di consegnare il proprio portafoglio al rapinatore, pagando con un ferimento grave il suo coraggio. A Roma, la situazione è ancora più drammatica: un sedicenne, fermatosi con il suo scooter perché si sentiva male, è stato colpito alla nuca da due giovani che hanno approfittato della sua vulnerabilità. Dopo averlo derubato, i colpevoli hanno persino tentato di investirlo con il veicolo, mostrando una spietatezza rara.

Il fenomeno non si limita a pochi episodi isolati ma interessa diverse metropoli. Sempre nella Capitale, due uomini sono stati feriti gravemente a coltellate a poche centinaia di metri di distanza. La violenza si ripete nello stesso quartiere: due giorni prima, un quarantaquattrenne era stato ucciso a colpi di forbici per soli venti euro. A Nettuno, un ventottenne è stato accoltellato dopo aver tentato di recuperare un paio di scarpe rubate. A Genova, un quarantenne è finito in ospedale con una caviglia fratturata dopo una rissa causata da un orologio e un portafoglio. A Milano, un pensionato di novantadue anni è deceduto dopo una rapina in casa, iniziata con la truffa del falso carabiniere. A Torino, una donna di novantadue anni è caduta sull'asfalto dopo essere stata scippata di borsa e collana, morendo il giorno successivo per un'emorragia cerebrale.

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Il contrasto tra statistiche ufficiali e realtà dei dati

Questi episodi, sebbene non costituiscano un elenco esaustivo, raccontano quanto la percezione della sicurezza nel paese sia in netto contrasto con l'immagine positiva trasmessa dal governo. Lo scorso 15 agosto, il ministro dell'Interno aveva cercato di delineare un quadro rassicurante, ma le cifre parlano chiaro. Secondo l'Istat, più di una famiglia italiana su quattro considera la zona in cui vive a rischio di criminalità. La preoccupazione è particolarmente diffusa in Campania, dove il 38% dei residenti teme per la sicurezza, e nel Lazio, con il 35,8% di cittadini allarmati.

Quando si tratta di camminare da soli al buio, solo il 55,9% degli italiani dichiara di sentirsi abbastanza sicuro. Anche il ministro Piantedosi ha riconosciuto questa discrepanza intervenendo ad Agorà su Rai 3 lo scorso 7 settembre. L'alto funzionale ha attribuito la percezione dell'insicurezza al degrado di alcune zone delle città e al clamore suscitato dai singoli fatti di cronaca nera, cercando di distanziare la narrazione governativa dalla realtà vissuta quotidianamente dai cittadini.

Questo dossier cerca di allontanarsi dalla semplice percezione per far parlare i dati e i rappresentanti delle forze dell'ordine. Analizzando l'evoluzione dei reati negli ultimi dieci anni e confrontandoli con la presenza istituzionale sul territorio, emerge un quadro complesso. Il Viminale rivendica una diminuzione generalizzata dei reati, ma i numeri raccontano una realtà molto più sfaccettata, dove la criminalità di strada continua a crescere nonostante i tagli o le riduzioni di personale.

La geografia delle denunce e l'impennata delle rapine

Le rapine rappresentano la voce della criminalità di strada che cresce di più, con dati che registrano denunce in aumento tra il 2019 e il 2025 in ben 56 province su 106. Anche gli scippi sono in rialzo in 28 province, lo spaccio in 12 e i borseggi in 11. Per quanto riguarda i furti, sono in crescita le province di Verona e Varese. La geografia delle denunce aiuta a comprendere perché il calo nazionale dei reati, tanto caro al Viminale, si avverta in modo differente da città a città.

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I cali nazionali non riflettono la situazione locale, soprattutto nelle grandi aree metropolitane e nei centri storici. Tra il 2019 e il 2025, le denunce per rapina in strada sono aumentate del 152% nella provincia di Firenze, superando la soglia del cento per cento. A Verona il incremento è del 118%, a Bologna del 101%, a Venezia del 60% e a Genova del 42%. Anche la Capitale, con un aumento del 25%, e Milano, con il 13%, registrano valori superiori rispetto al periodo precedente alla pandemia, smentendo l'idea di una sicurezza diffusa.

Spesa in aumento ma carenza di personale persistente

L'insicurezza lamentata dai cittadini non è solo una percezione, ma segue l'aumento dei reati di strada e di quella piccola criminalità che rappresenta la fattispecie più odiosa. Spesso, questi crimini si rapportano a una mancata presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Per analizzare la situazione, è necessario guardare ai dati finanziari e umani. I governi negli ultimi dieci anni hanno incrementato la spesa per la sicurezza, con un cambiamento di passo evidente soprattutto dal 2023. Secondo il rendiconto della Ragioneria di Stato, nel 2025 si è raggiunta la quota di 14 miliardi di euro.

Tuttavia, a fronte di un aumento della spesa per la sicurezza, cresciuta del 20% tra il 2016 e il 2024, il personale di polizia, carabinieri e guardia di finanza è cresciuto appena dell'1%. Questo indica una persistente carenza complessiva di oltre 28mila unità rispetto alle dotazioni organiche previste. A pesare negli ultimi dieci anni sono soprattutto le spese fisse per il personale, mentre le spese in conto capitale, ovvero gli investimenti e gli acquisti di strumenti e mezzi, hanno subito un forte arresto nell'ultimo anno, limitando l'efficacia operativa sul campo.

Dietro la stabilità del totale dei dipendenti statali si nascondono andamenti divergenti e critici. La polizia di Stato è passata da 100.253 unità nel 2015 a 97.519 nel 2024, perdendo 2.734 unità in quasi un decennio. Nel 2015, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, si contavano 264.967 persone attive; oggi sono 279 in più. Tuttavia, questa minima crescita non compensa le perdite di organico in corpi specifici né l'aumento esponenziale delle richieste di intervento dovute alla criminalità di strada, creando un divario sempre più ampio tra le necessità di sicurezza e le risorse disponibili.