La coppia Khalil-Martin vive nella medievale Crooked House di Lavenham. Abitano in un edificio pendente dal 1395, rinunciando alla doccia per preservare gli affreschi e sostenendo i costi con eventi esclusivi.

I coniugi Alex e Oli Khalil-Martin conducono una vita straordinaria nella medievale Crooked House a Lavenham, nel Suffolk, un edificio storico risalente al 1395. Questa dimora pendente, unica nel suo genere, presenta caratteristiche strutturali e abitative che impongono adattamenti quotidiani significativi rispetto agli standard moderni. La coppia gestisce quotidianamente la convivenza con un patrimonio architettonico fragile, bilanciando il desiderio di vivere in un pezzo di storia con le necessità pratiche della vita contemporanea.

Adattamenti quotidiani e rinunce tecnologiche

Nella loro residenza di circa 106 metri quadrati distribuiti su cinque stanze, i Khalil-Martin hanno rinunciato all'installazione di termosifoni per rispettare l'integrità strutturale e l'estetica dell'immobile. Le serate invernali vengono trascorse spesso con la luce tenue delle candele, creando un'atmosfera autentica ma che richiede una gestione attenta del freddo. La mancanza di acqua corrente immediata all'interno delle stanze principali influisce direttamente sulle routine igieniche quotidiane dei proprietari.

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La presenza di delicati affreschi medievali sul soffitto della stanza da bagno rappresenta il principale ostacolo all'installazione di una doccia standard. L'umidità e le vibrazioni derivanti dall'uso di una doccia potrebbero compromettere irreparabilmente le opere d'arte storica. Per questa ragione, la coppia ha sottoscritto un abbonamento annuale a una spa situata proprio di fronte alla loro abitazione, trasformando un limite strutturale in un'abitudine di benessere quotidiana.

Storia strutturale e sicurezza edilizia

La pendenza visibile della Crooked House non deriva da condizioni di insicurezza o rischio crollo, ma dall'essiccazione e dalla naturale deformazione del legno utilizzato nella costruzione originale. L'edificio è l'ala superstite di un'antica dimora padronale eretta per un ricco mercante di lana, un dettaglio che ne sottolinea il valore commerciale e storico nel Medioevo inglese. La struttura ha resistito a secoli di sollecitazioni grazie alla robustezza dei materiali originali.

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Prima di trasferirsi definitivamente nell'immobile nel 2020, Alex e Oli hanno incaricato un ingegnere strutturale professionista di eseguire una perizia approfondita. L'esperto ha confermato la solidità delle fondamenta e delle travi portanti, rassicurando i nuovi proprietari sulla fattibilità del loro progetto di restauro e abitazione. Questa verifica tecnica è stata fondamentale per giustificare l'investimento e garantire la sicurezza degli spazi interni.

Modello di conservazione e gestione economica

Per finanziare la manutenzione di un immobile con quasi sei secoli di storia, la coppia ha adottato un modello di gestione innovativo che combina visite guidate ed eventi esclusivi. La notorietà acquisita online, dove sono noti come The Crooked Men, ha permesso loro di creare una linea di oggettistica dedicata. Questo merchandising è rivolto ai loro 76.000 follower su Instagram e mira principalmente a un pubblico internazionale interessato alla storia e all'architettura.

Il progetto di diversificazione economica della dimora ha vinto l'Historic Houses Diversification Award, un riconoscimento prestigioso conferito dall'associazione britannica che tutela le dimore storiche. Nonostante il successo, i proprietari hanno deciso di mantenere il numero degli eventi limitato per evitare il deterioramento degli ambienti. L'obiettivo è preservare l'ambiente senza trasformare la propria casa in un museo affollato o in una mera attrazione turistica di massa.

Curiosità personali e origini del progetto

La storia dell'acquisizione della Crooked House è legata a coincidenze romantiche e tempestive. Alex si recò per la prima volta nell'edificio nel dicembre 2018, entrando per riprendersi dalla pioggia dopo aver visitato Lavenham. A quell'epoca, la dimora era adibita a sala da tè e non era immediatamente disponibile all'acquisto. Il destino ha poi intrecciato la loro vita personale con quella dell'edificio.

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Nella primavera del 2020, Alex incontrò Oli tramite un'app di incontri. Poco dopo, scoprì che la Crooked House era stata messa in vendita. La coppia ha gestito tutte le fasi in modo rapidissimo: in appena un anno e mezzo si sono conosciuti, hanno acquistato la casa storica e si sono sposati. Oli descrive questa sequenza di eventi con entusiasmo, sottolineando la casualità fortunata che ha unito il loro amore con la storia architettonica.

La vita quotidiana è caratterizzata da gesti semplici e rituali domestici che rafforzano il legame con l'edificio. Oli si occupa direttamente di cucinare nella piccola cucina dell'abitazione, preparando pasti per loro stessi e per gli ospiti degli eventi esclusivi. Ogni mattina, Alex ammette di svegliarsi con un senso di incredulità nel rendersi conto di vivere in un luogo così unico. La gioia maggiore deriva dall'osservare i passanti che sorridono e si fermano a fotografare la facciata pendente, validando la scelta di vita della coppia.