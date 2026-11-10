Crosetto Abu Dhabi: Italia nel vertice Ucraina e difesa di Meloni

Guido Crosetto chiarisce la presenza italiana al vertice di Abu Dhabi. La posizione di Meloni sull'Europa unita è sostenuta da Kallas e Costa nel contesto geopolitico.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha fornito chiarimenti decisivi riguardo alla partecipazione dell'Italia al prossimo vertice internazionale programmato ad Abu Dhabi. L'incontro, che vedrà riuniti i vertici di Stati Uniti, Russia e Ucraina, rappresenta un momento cruciale per le negoziazioni future sul conflitto. Inizialmente la presenza italiana non era inclusa nell'agenda degli E3, ovvero Francia, Germania e Regno Unito, ma ora la situazione sembra essersi definita.

La posizione di Guido Crosetto sul vertice Abu Dhabi

Guido Crosetto, intervenendo in un'intervista con il quotidiano la Repubblica, ha spiegato l'importanza strategica di non restare esclusi dal tavolo. Ha utilizzato una metafora potente per descrivere la sensibilità verso i vicini: se prende fuoco un appartamento che dista quattro case dalla sua abitazione, inizialmente si potrebbe pensare che non sia un problema diretto. Tuttavia, se non si nota il cambiamento del vento, l'impianto incendiario potrebbe improvvisamente coinvolgere anche la propria casa. Questa metafora illustra la necessità di monitorare attentamente le dinamiche geopolitiche regionali.

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Giorgia Meloni e l'unità europea Kallas Costa

Crosetto ha sottolineato che la non partecipazione iniziale non va interpretata come un'esclusione deliberata dall'alleanza. Il formato degli E3 esiste da anni e ha storicamente definito le linee guida. La Prima Ministra Giorgia Meloni ha chiesto con fermezza che l'Europa parli con una sola voce, un approccio sostenuto da Kallas e Costa per garantire coerenza nelle azioni diplomatiche. Questa unità è considerata essenziale per affrontare le sfide attuali in modo efficace e coordinato.

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Donald Trump e le implicazioni per Kiev Putin

Sul possibile scenario legato alla sconfitta elettorale di Donald Trump, il Ministro ha espresso la convinzione che nessun soggetto si permetterebbe di sacrificare Kiev alla Russia. Per Donald Trump, un'allineamento con la posizione di Putin sarebbe considerato un autogol politico. Egli ha già pagato le conseguenze economiche della guerra in Iran durante le midterm e ulteriori danni alla credibilità sarebbero gravi. Gli Stati Uniti non possono permettersi di perdere questo tassello di stabilità regionale.

Scenari peggiori Europa e conseguenze militari

La sconfitta ucraina aprirebbe scenari peggiori per l'intera architettura di sicurezza europea. Per i governi europei, questo esito sarebbe un tassello cruciale da evitare a ogni costo. Il Consiglio di Sicurezza Nazionale sotto la guida di Meloni ha già avviato contatti con Witkoff e Kushner per coordinare le strategie. L'obiettivo è evitare che le dinamiche globali destabilizzino ulteriormente la regione, mantenendo un profilo di difesa coerente e attivo.