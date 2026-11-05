Crosetto annuncia nuovo pacchetto aiuti a Kiev e chiarisce meccanismi Copasir

Il ministro Guido Crosetto presenta alla Camera il piano di sostegno all'Ucraina, spiegando le modifiche tattiche necessarie e i dettagli sul trasferimento materiali.

Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha delineato nel dettaglio le intenzioni del governo italiano riguardo al sostegno militare ed economico per Kiev, confermando che il pacchetto di aiuti per l'anno in corso è stato già predisposto e sarà discusso in sede Copasir la prossima settimana. La decisione di aggiornare gli interventi deriva da un netto cambiamento nel panorama tattico del conflitto, poiché la capacità di difesa ucraina di intercettare gli attacchi nemici è crollata drasticamente, passando dal 90% delle prestazioni iniziali a un attuale tasso di successo inferiore al 10%.

Crosetto: Evoluzione tecnologia russa richiede nuovi piani

Gli esperti tecnici e gli strateghi militari italiani hanno rilevato che l'evoluzione della tecnologia bellica russa ha reso obsolete molte delle contromisure precedenti, costringendo Roma a rivedere le proprie strategie di fornitura. Il ministro ha sottolineato che questa situazione di maggiore vulnerabilità per Kiev richiede un approccio più sofisticato e rapido, assicurando al contempo che la volontà italiana di favorire una risoluzione pacifica del conflitto è rafforzata dalla capacità di resistenza dimostrata dalle forze ucraine sul campo.

Also read Mattarella e Crosetto onorano il Milite Ignoto con le Frecce Tricolori

Clarificazioni su decreti e trasferimenti finanziari

Durante il question time al Senato, l'interrogazione del senatore Carlo Calenda ha spinto Crosetto a fare chiarezza su alcuni malintesi diffusi nell'opinione pubblica riguardante le modalità operative degli aiuti. Il ministro ha specificato che i governi precedenti non hanno mai inviato denaro contante attraverso i decreti, affermando esplicitamente che Roma non ha mai mandato una lira in tali strumenti legislativi, ma si è concentrata esclusivamente sulla logistica e sui materiali.

Procedura Copasir e ruolo dei governi Draghi e Meloni

Il quadro normativo degli aiuti non è una scelta esclusiva dell'attuale esecutivo guidato da Giorgia Meloni, ma affonda le sue radici nel decreto approvato durante il governo di Mario Draghi, con il voto favorevole di tutti i partiti sia della maggioranza che dell'opposizione. Crosetto ha dichiarato la propria intenzione di proporre il prolungamento di questo meccanismo, evidenziando come la procedura richieda tempi lunghi e che non sia possibile considerare gli aiuti immediatamente disponibili dopo la semplice approvazione di un decreto.

Advertisement

Logistica, segreto industriale e necessità di ripristino

Una parte significativa dei materiali elencati nei documenti riservati ha la necessità di essere ripristinata o aggiornata prima di poter essere consegnata, un processo che potrebbe richiedere tempo e superare le norme del segreto industriale. Il ministro ha riconosciuto che alcuni degli obiettivi previsti nei decreti due o tre anni fa potrebbero non essere ancora stati realizzati o consegnati, chiedendo che venga fatta chiarezza sull'approvazione finale per distinguere tra promesse legislative e realtà operativa.

Salvini e la dinamica interna alla Lega

Parallelamente alle questioni internazionali, il segretario della Lega Matteo Salvini sta esercitando pressioni interne per ottenere le firme dei senatori finalizzate alla rimozione di un contestatore interno, mentre i suoi fedelissimi spingono per evitare la riconferma dei segretari locali che lo hanno sostenuto in passato. La decisione definitiva potrebbe essere portata al Consiglio federale di domani, coinvolgendo le province di Varese, Brescia e Bergamo, tradizionali basi elettorali del Carroccio, in un momento di riorganizzazione del partito.