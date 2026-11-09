Il ministro Guido Crosetto denuncia la gravità degli attacchi informatici contro l'Italia. Chiede unità di governo per contrastare le minacce di Russia, Cina e Iran con una strategia comune.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto lancia un allarme storico sulla sicurezza nazionale, definendo il contesto attuale come una fase straordinaria e senza precedenti nella storia recente. Secondo il responsabile del dicastero, la rapida evoluzione delle nuove tecnologie sta accelerando la magnitudine dei problemi esistenti, creando una vulnerabilità sistemica che non può essere gestita con le sole routine operative. La natura di questa minaccia richiede un approccio radicalmente diverso rispetto alle strategie difensive tradizionali, poiché gli attori ostili operano da migliaia di chilometri di distanza, rendendo i confini fisici irrilevanti per la protezione delle infrastrutture critiche.

La Strategia di Difesa e Minacce Ibride

Crosetto afferma esplicitamente che limitarsi a difendersi dagli attacchi di guerra ibrida rappresenta una sconfitta preventiva per l'Italia e l'Europa. La linea guida del Ministro consiste nel fermare le minacce prima che colpiscano effettivamente i bersagli strategici, adottando una postura proattiva anziché puramente reattiva. Egli sottolinea come la paura di non raggiungere il cento percento di sicurezza nelle democrazie rischi di paralizzare le istituzioni, lasciando i sistemi vitali esposti sotto il fuoco nemico. Questa strategia implica un cambiamento culturale nella percezione della sicurezza digitale e fisica da parte di tutto l'apparato statale.

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Unità Nazionale contro Attacchi Globali

Il ministro esorta tutti i poteri dello Stato a deporre l'ascia di guerra per definire una strategia condivisa di sopravvivenza nazionale. Le parti coinvolte includono Governo, Parlamento, magistratura, burocrazia, sindacati, imprenditoria, università e il Consiglio Superiore della Magistratura, chiamate tutte a riconoscere la gravità dei rischi. Da quattro anni, l'Italia subisce attacchi informatici costanti provenienti sia da alleati che da nemici, un fenomeno che Crosetto ha sempre affrontato senza un'impostazione ideologica. Questa unita d'intenti è necessaria per cercare la via italiana in grado di produrre ricchezza e garantire diritti fondamentali in un'epoca di transizione epocale.

Rischi per Infrastrutture e Dati Sanitari

La capacità di danneggiare una nazione può risiedere nelle mani di un singolo individuo che opera da remoto, capace di bloccare frigoriferi per la conservazione del sangue o di disattivare i sistemi elettrici degli ospedali. Oltre a questi attacchi individuali, esistono nazioni con risorse sofisticate che rubano migliaia di dati sanitari in tutto il mondo, conservandoli per decrittarli in futuro con computer quantistici. La guerra cognitiva emerge come un elemento cruciale per il futuro della sicurezza, un aspetto che molti observateurs non hanno ancora compreso appieno nella sua portata distruttiva a lungo termine.

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Actors Ostiti e Geopolitica Europea

Il Ministero individua specificamente Russia, Cina e Iran come gli stati maggiori coinvolti in questo tipo di guerra asimmetrica e cognitiva. Mentre figure come Musk, Zuckerberg e Bezos perseguono obiettivi puramente economici, le autocrazie mirano a indebolire le democrazie e l'Europa, considerandole un virus sociale grazie alla loro fiducia nello Stato sociale. La differenza fondamentale risiede nella concezione del cittadino: nelle dittature si richiede solo lavoro e obbedienza, mentre in Occidente si valorizza la libertà, rendendo l'Europa un bersaglio ideologico prioritario per questi regimi.

Prospettive Elettorali e Quirinale

Nel contesto della politica interna, Crosetto non entra in conflitto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma fornisce indicazioni chiare per la prossima elezione del Presidente della Repubblica. Sottolinea la necessità di scegliere una personalità capace di mantenere il ruolo istituzionale rimanendo rigorosamente di parte, un messaggio che sembra porre un limite alle pretese politiche di alcune fazioni. Questa posizione riflette la volontà di garantire la continuità delle istituzioni nazionali anche in presenza di una crescente complessità strategica esterna che richiede stabilità e coerenza istituzionale.