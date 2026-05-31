Crosetto frena sull'adesione Ucraina all'Ue: scetticismo nel governo in campagna elettorale

Il ministro della Difesa Crosetto esprime dubbi sull'ingresso di Kiev nell'Unione, citando rischi per l'agricoltura. Fonti di governo smentiscono un cambio di linea, ma il centrodestra mostra crepe sul sostegno all'Ucraina.

Più si avvicinano le elezioni, più la causa ucraina si allontana dal cuore di una parte del centrodestra. La posizione espressa dal ministro della difesa Guido Crosetto in un'intervista sembra allineare il governo alla Lega, contraria all'ingresso di Kiev nell'Unione europea.

Tutti sanno, compresi i tedeschi che è molto difficile. Non solo politicamente, ma perché se l'Ucraina entrasse in Europa, con la sua grandezza e il suo sistema economico, ci sarebbe immediatamente una gravissima crisi nel settore agricolo per molti paesi Ue, che nessuno può permettersi, neppure i tedeschi, dice Crosetto. Il contraccolpo dell'adesione sulla politica agricola comune è la stessa argomentazione che i leghisti hanno portato in aula al Senato quando hanno formalizzato la loro contrarietà all'ingresso di Kiev.

Provenendo da un ministro, le parole di Crosetto vengono lette (ad esempio da diversi esponenti del Pd) come un'inversione di marcia rispetto ai tempi in cui la presidente Giorgia Meloni assicurava che Roma sarebbe stata al fianco del popolo ucraino anche su questo dossier. Tanto più che il governo italiano è stato il primo tra i grandi paesi Ue a sostenere il processo di adesione.

Ma a quanto apprende Huffpost da fonti di governo, la posizione dell'esecutivo sull'adesione non è cambiata ed è rappresentata dalle posizioni espresse da Meloni e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, posizioni che restano a favore dell'adesione, anche se con dei caveat sulla tempistica. Crosetto - spiegano le stesse fonti- ha fatto un'analisi della situazione, ma non significa che il governo abbia cambiato idea. Non c'è quindi nessun passo indietro.

L'esecutivo sosterrà l'avvio del percorso di adesione ma senza dimenticare che ci sono altri Paesi candidati. Per noi - ha detto ad esempio Tajani, a margine del consiglio europeo di Cipro - la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono anche combattere la corruzione, rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a far la nostra parte per aiutarli.

La differenza di impostazione riflette una linea di faglia nell'esecutivo Meloni, dove la linea pro Ucraina ha dei sostenitori convinti ed altri più tiepidi. I primi sono rappresentati dal sottosegretario alla presidenza del consiglio Giovanbattista Fazzolari, che a più riprese ha detto di essere favorevole all'adesione alla Ue. Sì. Vanno discusse modalità e tutele per gli altri stati, ma sì, è la sua posizione.

Fazzolari considera il sostegno all'Ucraina come un discrimine tra chi fa parte della coalizione di centrodestra e chi no. Il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, parlando al Messaggero Veneto, lo ha ricordato a Roberto Vannacci. La questione russo-ucraina - dice - è stato un punto di riferimento preciso del governo e non lo cambiamo domani per far entrare in coalizione Futuro Nazionale.

Per la cronaca, Vannacci gli risponde che così fa gli interessi di Zelensky e non degli italiani. Lega a parte, negli ultimi mesi nel governo e nel centrodestra si sono moltiplicati i segnali di disaffezione dalla causa ucraina. L'ad di Eni Claudio Descalzi, ad esempio, ha ipotizzato di tornare ad acquistare petrolio e gas russi. La Lega ha assunto toni via via più espliciti, contro Kiev.

Ora arriva lo scetticismo di Crosetto sull'adesione, che per giunta demanda la difesa comune ucraino-europea non all'Unione ma a un sistema difensivo che comprenda anche Gran Bretagna, Norvegia e Balcani. C'è un motivo politico ed è la corsa elettorale che accelera un fenomeno in atto da tempo, spiega ad Huffpost il senatore del Pd Filippo Sensi.

Da mesi e mesi - aggiunge- è in atto una deriva fatta di disinteresse e di realpolitik, di menefreghismo, che riflette la preoccupazione che l'aiuto all'Ucraina, il sostegno non solo militare, possa tradursi in un messaggio di estraneità rispetto ai problemi degli italiani. Ad esempio sull'energia, sull'agricoltura, sull'economia in generale. Questo è il messaggio che alimenta la propaganda filorussa, così attiva in Italia. Il sostegno all'Ucraina si fa più diafano.

La paura per l'impatto del sostegno a Kiev sulla nostra economia e sugli italiani sempre più presente e anche Fratelli d'Italia cede in nome di un 'prima gli italiani' da spacciare sotto elezioni. Sorprende e addolora che uno stop del genere arrivi ora da Crosetto. Anche il centrosinistra ha problemi simili. Giuseppe Conte oggi ribadisce che l'Ucraina non può entrare nell'Unione, se non con uno status inferiore.

Vero, ma considero il M5s un partito di destra. Con loro possiamo fare solo una grande coalizione tra diversi, come si fa in Germania. Il 30 aprile del 1993 successero due cose importanti: le monetine a Craxi e il World Wide Web messo a disposizione di tutti. Per un decennio ci siamo occupati di questione morale anziché di questione digitale.

E poi recuperare è diventato (quasi) impossibile. Questo parallelismo storico offre una riflessione su come le priorità politiche possano deviare l'attenzione da sfide cruciali, come oggi l'unità europea e la sicurezza del continente. La posizione di Crosetto, sebbene smentita come cambio di linea, rivela le tensioni interne a un governo che cerca di bilanciare sostegno internazionale e consenso domestico. L'avvicinarsi delle elezioni europee accentua queste divergenze, e il rischio è che l'Italia perda credibilità come partner affidabile.

Nel frattempo, l'Ucraina continua a combattere, mentre le cancellerie europee osservano con preoccupazione i segnali di stanchezza che arrivano da Roma





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crosetto Ucraina Adesione UE Centrodestra Campagna Elettorale

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Potrebbe essere stato un guasto, oppure la difesa di Kiev a deviarlo”Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola '“Potrebbe essere stato un guasto, oppure la difesa di Kiev a deviarlo”' pubblicato il 30 Maggio 2026 a firma di Roberta Zunini

Read more »

Morto in Ucraina Alex Pineschi, ex alpino e volontario in difesa dell'UcrainaAlex Pineschi, originario di La Spezia e ex alpino, è stato ucciso in battaglia in Ucraina mentre combatteva contro l'invasione russa del 2022. L'associazione di volontari Memorial ha confermato la sua morte. Pineschi aveva anche combattuto contro l'Isis nel nord dell'Iraq e sui suoi profili social condivideva spesso foto in mimetica e parlava della sua esperienza in guerra.

Read more »

Guerra Russia-Ucraina, un drone di Kiev avrebbe colpito la centrale di Zaporizhzhia: 'Raid mirato'Il Ceo di Rosatom: 'L'esplosione non ha causato danni alle apparecchiature principali'. Livelli di radiazioni nella norma.

Read more »

Drone attacca la centrale di Zaporizhzhia: Russia accusa l'Ucraina, Kiev negaIl monito dell'Aiea dopo l'attacco: 'E' come giocare col fuoco'

Read more »