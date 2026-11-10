Crosetto: l'UE non ha rafforzato la protezione navale nel Mar Rosso

Il ministro della Difesa Guido Crosetto critica l'Europa per la mancanza di concretezza nella missione Aspides nel Mar Rosso, richiedendo un maggiore impegno militare per la sicurezza marittima.

Il ministro della Difesa italiano Guido Crosetto ha denunciato la mancanza di azione concreta da parte dei paesi dell'Unione europea per garantire la sicurezza nella navigazione nel Mar Rosso. Durante una conferenza stampa a Roma, Crosetto ha chiarito che i governi nazionali non hanno risposto adeguatamente alle sue ripetute richieste di potenziare la missione navale del blocco europeo nella regione strategica.

La richiesta di potenziare la missione Aspides

Già nel mese di settembre, Guido Crosetto aveva esortato l'Unione Europea a rafforzare la missione Aspides, lanciata nel 2024 per proteggere le navi commerciali dagli attacchi degli Houthi yemeniti. Questi gruppi, alleati dell'Iran, hanno intensificato le loro operazioni offensive nel contesto del conflitto mediorientale, creando una minaccia costante per il traffico marittimo internazionale. Il ministro italiano ha affermato di non aver ancora visto nulla di concreto, pur riconoscendo che la responsabile della politica esteria dell'UE, Kaja Kallas, aveva compreso appieno l'importanza della sua richiesta di supporto.

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Le posizioni contrastanti tra gli Stati membri

Seguendo l'appello di Guido Crosetto, Kaja Kallas ha scritto agli 27 Stati membri dell'Unione esortandoli ad aumentare i propri contributi militari. La diplomatica estone ha sottolineato che sarebbero necessarie più di 10 navi da guerra per rendere la missione davvero efficace e capace di dissuadere le attacchi nemici. Tuttavia, il quotidiano italiano Il Sole 24 Ore ha riportato che i colloqui tra gli Stati europei sull'aumento dei contributi sono stati finora inconcludenti.

Il peso diseguale dei contributi italiani

Crosetto ha evidenziato una disparità significativa negli sforzi militari, sottolineando che circa un terzo delle operazioni europee dipende dal contributo dell'Italia. Il ministro, membro di spicco del governo del primo ministro Giorgia Meloni, ha dichiarato che altri paesi, di gran lunga più grandi dell'Italia, contribuiscono molto meno rispetto al nostro paese. Ha aggiunto che se è giusto investire nelle missioni di sicurezza, allora è giusto che tutti i membri contribuiscano in modo equo secondo le loro capacità.

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Le conseguenze economiche e strategiche

La situazione nel Mar Rosso ha gravi ripercussioni sul commercio globale e sui prezzi energetici. La guerra tra gli Stati Uniti, Israele e l'Iran ha interrotto le rotte marittime vitali, tra cui lo stretto di Bab el-Mandeb e lo stretto di Hormuz. Questo ha contribuito all'aumento dei costi di trasporto marittimo e ha aggravato le pressioni inflazionistiche in tutto il mondo, con particolare impatto sulle economie europee.

Il rischio di interruzione dei flussi commerciali

Secondo l'associazione degli armatori italiani Assarmatori, circa il 40% del commercio del paese con il resto del mondo passa attraverso il Canale di Suez, situato all'estremità settentrionale del Mar Rosso. La sicurezza di questa rotta è fondamentale per l'economia italiana. Gli Houthi hanno intensificato gli attacchi contro il traffico commerciale e le infrastrutture strategiche, mentre l'Arabia Saudita ha effettuato colpi contro obiettivi Houthi nello Yemen, elevando ulteriormente i rischi per la stabilità regionale e la libertà di navigazione.