Crosetto sulla sicurezza internazionale: Pragmatismo oltre i limiti dell'ONU

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto analizza la necessità di missioni internazionali in aree critiche come Hormuz, sottolineando l'importanza di agire anche senza mandato ONU in caso di blocco del Consiglio di Sicurezza.

Il Ministro della Difesa , Guido Crosetto , ha espresso una posizione di grande pragmatismo riguardo alla gestione delle crisi geopolitiche internazionali e al ruolo delle Nazioni Unite, intervenendo a margine della presentazione del libro di Carlo Calenda intitolato Difendere la libertà, tenutasi presso l'Acquario romano. Nel corso dell'evento, moderato dalla giornalista Lavinia Spingardi, il titolare del dicastero ha affrontato il nodo cruciale del mandato ONU per le missioni di sicurezza.

Pur ribadendo di essere stato tra i primi sostenitori della necessità di un avallo formale da parte delle Nazioni Unite, Crosetto ha evidenziato con estrema chiarezza i limiti strutturali che caratterizzano l'organismo internazionale nel contesto attuale. La riflessione del Ministro si è concentrata in particolare sull'instabilità cronica che affligge aree strategiche come lo stretto di Hormuz, snodo vitale per l'economia globale e, di riflesso, per la tenuta del sistema Italia. Secondo l'analisi del Ministro, l'ONU sconta un blocco decisionale congenito, causato dal diritto di veto all'interno del Consiglio di Sicurezza. Questa paralisi burocratica e diplomatica rischia di rendere inefficace qualsiasi intervento tempestivo necessario a prevenire escalation catastrofiche. Per Crosetto, la priorità assoluta rimane la salvaguardia degli interessi nazionali e della stabilità economica dei cittadini, con un occhio di riguardo per le fasce sociali più fragili che subirebbero i danni maggiori da una crisi delle forniture energetiche o marittime. Di fronte all'eventualità che un singolo attore geopolitico, come la Russia, possa bloccare per ragioni puramente strategiche o strumentali la missione internazionale, l'Italia deve mantenere la propria libertà d'azione e la capacità di promuovere coalizioni multilaterali alternative. La visione delineata da Crosetto non rappresenta un abbandono del multilateralismo, bensì una declinazione realistica dello stesso. L'auspicio di un mandato ONU resta l'opzione preferenziale, ma non può trasformarsi in un alibi per l'inazione quando è in gioco la sicurezza energetica ed economica della nazione. Il Ministro ha sottolineato come la costruzione di coalizioni internazionali ampie, composte da decine di Paesi, possa garantire la legittimità necessaria per intervenire in teatri critici anche in assenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza. In questo scenario, la politica estera e di difesa italiana deve evolversi verso una dottrina che coniughi il rispetto per le istituzioni internazionali con la protezione pragmatica dell'interesse nazionale, garantendo che le dinamiche geopolitiche non si traducano in sofferenze dirette per le famiglie italiane. L'intervento ha sollevato un dibattito acceso sul ruolo futuro dell'Italia negli scenari di crisi, confermando la necessità di una postura assertiva e consapevole in un mondo sempre più multipolare e instabile





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guido Crosetto Difesa ONU Geopolitica Sicurezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'italiano che siede al tavolo dell'ONU per governare l'intelligenza artificialeSilvio Savarese, informatico napoletano, docente a Stanford e Chief Scientist di Salesforce, è l'unico rappresentante italiano nel nuovo panel globale sull'AI …

Read more »

Il ministro degli Esteri kuwaitiano Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah in visita in Egitto... (ANSA)

Read more »

'Il Sacro Graal dell’energia” | L'evento di Moneta in direttaVerso un modello energetico resiliente tra innovazione nucleare e pragmatismo strategico

Read more »

Hormuz, missione europea: cosa farà l’Italia davvero? Le mosse di Meloni e le parole di CrosettoMissione Hormuz Italia, cosa succede: ONU e ruolo di Meloni e Crosetto. Leggi sul sito del Tg La7

Read more »

Neopatentati, il monito del ministro Valditara ai genitori: «Non date loro auto potenti»(askanews) - «Non bisogna dare a ragazzi di 18 o 19 anni le chiavi di una macchina che può essere particolarmente pericolosa, perché magari va a delle velocità che un giovane non ha ancora la maturità per saper governare».

Read more »

Crosetto su missione a Hormuz: Sarebbe meglio con mandato Onu ma se serve anche senza(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2026 'Se dobbiamo andare... adesso la polemica è il mandato o...

Read more »