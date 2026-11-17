Un uomo di 48 anni nasconde da 30 anni la passione per la biancheria femminile. La dottoressa Rosamaria Spina guida la coppia nel dialogo post-scoperta.

Un lettore di 48 anni ha recentemente affrontato una crisi matrimoniale dopo che sua moglie ha scoperto un contenitore nel garage custodito per quasi trent'anni. All'interno vi si trovavano biancheria intima femminile, calze e talvolta abiti che l'uomo indossa in segreto per rilassarsi ed eccitarsi. La donna, rimasta sorpresa dalla scoperta, non ha protestato immediatamente, creando un silenzio imbarazzante durato due settimane.

Il legame tra crossdressing e orientamento sessuale

La dottoressa Rosamaria Spina interviene per chiarire un malinteso comune: la pratica del crossdressing non implica alcun cambiamento dell'orientamento sessuale. Secondo l'esperta, un uomo eterosessuale può apprezzare l'uso di indumenti femminili senza che ciò metta in discussione la sua attrazione verso le donne o l'amore provato per la propria partner. Il termine crossdressing indica semplicemente l'abitudine di indossare capi culturalmente associati a un genere diverso dal proprio, una scelta personale che può derivare da molteplici motivazioni psicologiche o sensoriali.

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Nascita e mantenimento di un segreto trentennale

La lettera inviata alla rubrica a cura dell'esperta rivela che questa preferenza accompagna la vita del lettore da decenni. L'uomo sottolinea di essere eterosessuale, sposato e profondamente legato alla moglie, descrivendo l'atto di indossare quei vestiti come una fonte di benessere e rilassamento. Tuttavia, la decisione di conservare il tutto in una scatola nascosta ha creato una barriera invisibile nella relazione. La dottoressa Spina nota che mantenere un segreto così a lungo rende difficile la condivisione successiva, poiché il tempo passato aumenta il timore di un giudizio negativo e la paura di compromettere l'immagine di sé agli occhi del partner.

La dinamica del silenzio e la confusione della moglie

Attualmente, la coppia si trova in una stallo comunicativo: lui aspetta che sia lei a parlare, mentre lei aspetta che sia lui a prendere l'iniziativa. Questo comportamento è spiegato dall'ansia di affrontare la realtà di una pratica che è stata tenuta nascosta per tanto tempo. La reazione iniziale della moglie, caratterizzata da uno sguardo intenso e dal silenzio, genera confusione e incertezza sull'effettivo impatto emotivo della scoperta. L'assenza di dialogo impedisce di comprendere se la donna sia arrabbiata, delusa o semplicemente necessiti di più tempo per elaborare le informazioni.

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Strategie per riaprire il dialogo matrimoniale

La psicologa consiglia caldamente di rompere il ghiaccio senza attendere ulteriori giorni. È fondamentale scegliere un momento tranquillo, privo di distrazioni o conflitti, per avviare una conversazione onesta. Il lettore dovrebbe iniziare ammettendo di essere a conoscenza della scoperta e esprimendo la volontà di chiarire la situazione. L'obiettivo non è presentare scuse per la pratica in sé, che non è dannosa, ma riconoscere che il lungo periodo di segretezza potrebbe aver fatto sentire la moglie esclusa da una parte significativa della sua vita interna.

Conseguenze future e gestione della nuova realtà

In questa fase delicata, la comunicazione deve essere semplice e priva di giustificazioni complicate che l'uomo stesso non riesce a fornire. Egli può spiegare sinceramente che l'indossare quei capi gli procura piacere ed eccitazione, senza necessariamente collegarlo a un bisogno affettivo verso altri. La dottoressa Spina invita il lettore ad ascoltare con apertura le domande della moglie, rispondendo senza difensive aggressive ma anche senza accettare che la sua preferenza personale venga automaticamente etichettata come qualcosa di negativo. La gestione corretta di questo episodio può trasformare una crisi in un'opportunità di maggiore intimità e trasparenza nel matrimonio.