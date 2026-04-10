Crowdfunding per le gite scolastiche: cittadini a supporto degli studenti

Di fronte alle difficoltà economiche, cittadini e scuole si uniscono per garantire ai ragazzi esperienze scolastiche e viaggi d'istruzione. Raccolte fondi, come quella lanciata a Trieste e Pescia, mirano a sostenere gli studenti e a fornire strumenti essenziali come il pulmino, assicurando pari opportunità e potenziando l'offerta formativa.

C'è chi dona dieci euro, chi venti e chi arriva persino a duecento. A sostenere le gite delle scuole italiane, dove non arriva lo Stato, ora ci pensano i cittadini. L'idea è di due realtà, l'istituto “Dante Alighieri” di Trieste e il tecnico agrario “Lanzillotti” di Pescia che per permettere ai ragazzi viaggi d'istruzione ed esperienze didattiche sul territorio hanno lanciato il crowdfunding, ovvero una raccolta fondi collettiva e digitale.

La difficoltà di far partire i ragazzi per gite e viaggi scolastici è sempre più evidente, un problema che tocca molte scuole in tutta Italia. In Friuli, la campagna si chiama “Nessun ragazzo dovrebbe rinunciare a un’esperienza scolastica per motivi economici” e si avvale della piattaforma “Gofundme”. Il presidente del Consiglio d'istituto Andrea Corigliano spiega: “Una gita scolastica non è solo un’uscita: è crescita, condivisione, esperienze che restano per tutta la vita. Purtroppo, non tutti gli studenti hanno la possibilità di partecipare alle attività scolastiche e ai viaggi di istruzione per motivi economici. Da qui nasce questa iniziativa, aperta a tutta la comunità: un gesto semplice ma concreto per permettere a tutti i ragazzi di vivere pienamente queste esperienze insieme ai propri compagni”. L'obiettivo è sostenere il maggior numero possibile di studenti, anche solo in parte. I fondi raccolti, come indicato sulla piattaforma, saranno devoluti all'istituto Dante Alighieri di Trieste, con destinazione vincolata al supporto degli studenti per la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle altre attività scolastiche, nel pieno rispetto della privacy. L'iniziativa rappresenta un primo passo concreto, con la speranza che, sulla base dei risultati, possano nascere nel tempo nuove azioni a favore dei ragazzi e della comunità. Anche un piccolo contributo può fare la differenza. L'appello è a contribuire o condividere per fare qualcosa di concreto per i ragazzi. L'istituto, per esempio, punta a raccogliere cinquanta mila euro entro fine agosto per l'acquisto di un pulmino, essenziale per l'attività didattica. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha messo a disposizione un portale per il finanziamento collettivo dedicato alle scuole, che permette di sostenere progetti per le ragioni più diverse: dal miglioramento della palestra all'orto didattico, dai murales ai piani scuola estate. Solo per le gite, sono in corso 61 progetti. Sul sito dell'agrario “Lanzillotti” si legge: “La nostra scuola è una comunità viva e pulsante, che è limitata dalla mancanza del mezzo di trasporto dedicato. Il nostro vecchio pulmino non è più in funzione e questo incide negativamente sull'attività didattica. Il pulmino infatti ci permette di trasformare il territorio in un’aula didattica a cielo aperto, potenziando l’offerta formativa in modo strutturale e continuativo. Lo scopo principale è quello di potenziare le visite aziendali, integrando le lezioni in classe con le lezioni in azienda, per toccare dal vivo le filiere produttive o i laboratori più avanzati. Il pulmino permetterà di ampliare anche le attività di scienze motorie e la partecipazione a gare e concorsi”. \Il bus rappresenta uno strumento fondamentale per garantire pari opportunità a tutti gli studenti, specialmente a quelli più fragili. La lettera che accompagna la raccolta fondi sottolinea l'importanza di assicurare la piena partecipazione di tutti gli studenti con difficoltà motorie o sensoriali a ogni uscita didattica, favorendo la socializzazione e la creazione di un gruppo classe coeso durante i viaggi, momenti informali fondamentali per l'integrazione e la crescita relazionale. Inoltre, il pulmino potrà essere considerato una risorsa per l’intera comunità educante e il territorio. Ad oggi, nonostante gli sforzi, sono stati raccolti 135 euro, ma la strada è ancora lunga per raggiungere l'obiettivo. Accedere a tutti gli articoli del quotidiano tramite app e sito, accedere all'archivio completo de il Fatto Quotidiano, accedere a sconti dedicati a 4 corsi esclusivi della Scuola del Fatto, accedere a tutti i programmi di TvLoft, uno sconto del 20% sul nostro shop online, tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00), partecipare in diretta alla riunione di redazione ogni giovedì alle 16.00, accedere agli articoli del quotidiano 7 giorni dopo la pubblicazione, sconto del 30% sull'abbonamento annuale a TvLoft e sui libri Paper First, sconto del 20% sul nostro shop online, tesseramento alla Fondazione il Fatto Quotidiano a € 5,00 (anziché € 20,00), Card digitale con accesso ai vantaggi esclusivi delle Partnership. Trump ha espresso un giudizio negativo sui pedaggi iraniani sul petrolio a Hormuz, definendoli un pessimo lavoro. Kuwait ha denunciato un attacco nonostante la tregua. Netanyahu si è opposto al ministro della Difesa pakistano. C'è anche la campagna 'Non scuoterlo', Vanzi (Fnopi) sottolinea l'importanza di informare sui rischi. Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) sottolinea l'importanza della campagna 'Non scuoterlo' per informare sulle problematiche e le conseguenze, anche molto invalidanti, della pratica di scuotere i bambini, soprattutto quelli più piccoli, dalle 2 settimane ai 6 mesi di vita





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