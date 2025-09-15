Crugnola trionfa al Rally del Lazio Cassino, Pisani conquista il titolo tricolore Lancia

Il Rally del Lazio Cassino si è concluso con la vittoria di Crugnola e la conquista del titolo tricolore Lancia da parte di Pisani.

Il Rally del Lazio Cassino, svoltosi dall'11 al 13 settembre, è stato un evento ricco di colpi di scena. Alla fine, il trionfo è andato a Crugnola su Citroën C3 Rally gommata Pirelli, seguito da Daprà e Campedelli, entrambi con Skoda Fabia RS. Durante la prova speciale, Crugnola ha commesso un errore che gli è costato circa 10 secondi, aprendo la strada al rimonta del pilota varesino, che con costanza e determinazione ha cercato di ridurre il gap dal diretto avversario, Giandomenico Basso.

Quest'ultimo è scivolato in ottava posizione durante la prova speciale numero 8 causa una foratura e ha concluso al settimo posto assoluto. Grande prestazione per Roberto Daprà, pilota portacolori di ACI Team Italia, che ha vinto cinque prove speciali e ha conquistato il secondo gradino del podio per soli 7 decimi su Campedelli.Un altro titolo è stato assegnato nel Campionato Due Ruote Motrici, dove la vittoria della gara è andata a Di Giovanni su Peugeot 208 Rally4. Il Campionato, per la terza volta consecutiva, è andato a Gianandrea Pisani, che ha regalato a Lancia il suo primo titolo tricolore dopo il rientro nel motorsport. Con questo risultato, Pisani conquista anche la prima edizione del Trofeo Lancia, ottenendo la possibilità di gareggiare nel Campionato Europeo l'anno prossimo. Nel Campionato Italiano Assoluto Rally Junior, prima vittoria stagionale per Siccardi e tutto rimandato per l'assegnazione del titolo alla gara finale di Sanremo. Infine, con una gara d'anticipo ha conquistato la Coppa ACI Sport Femminile la giovane salentina Sara Carra navigata da Federica Mauri su Skoda Fabia Evo preparata dal team Erreffe. L'appuntamento è al Rallye Sanremo, in programma dal 17 al 19 ottobre, per l'ultimo round del Campionato Italiano Assoluto Rally, dove si deciderà per l'assegnazione dei titoli





